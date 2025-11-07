Cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân

Cần ThơLực lượng chức năng đang tìm kiếm con cá sấu khoảng 1,5 m, nặng 30-40 kg được cho là xuất hiện trên kênh chạy qua vườn nhà dân xã Nhơn Mỹ.

Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ (huyện Châu Thành cũ), cho biết sáng qua người dân ấp Phụng Tường 2 báo tin phát hiện cá sấu nổi trên mặt kênh. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, tìm kiếm nhưng đến trưa 7/11 vẫn chưa thấy.

Hình ảnh cá sấu trong khu vườn tại xã Nhơn Mỹ, sáng 6/11. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Thơm, địa phương không có hộ đăng ký nuôi cá sấu, cũng không ghi nhận trường hợp báo mất nên nhiều khả năng con vật theo dòng nước từ nơi khác trôi tới, do những ngày qua triều cường dâng rất cao.

Thông tin ban đầu, bé gái 10 tuổi ở nhà một mình đã thấy cá sấu nổi lên giữa kênh dẫn vào mương vườn sát nhà, dùng điện thoại chụp lại. Hình ảnh sau đó được gia đình gửi chính quyền.

Công an xã xác định ảnh thật nên đã huy động lực lượng rà soát địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, không xuống kênh lúc triều đang cao.

An Bình