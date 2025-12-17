Cá sấu xổng chuồng cắn người, chủ bị phạt hơn 300 triệu đồng

Tây NinhCá sấu nuôi không phép xổng chuồng cắn người dân ở Tây Ninh, khiến chủ nuôi bị xử phạt hơn 315 triệu đồng và tịch thu toàn bộ chuồng trại.

Ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Minh Tuấn, 34 tuổi, ngụ xã Tầm Vu, về hành vi nuôi nhốt động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Con cá sấu nuôi nhốt trái phép xổng chuồng cắn người bị người dân vây bắt. Ảnh: Nam An

Cụ thể, cá sấu nặng khoảng 8 kg mà ông Tuấn nuôi là cá sấu nước lợ (cá sấu hoa cà), tên khoa học Crocodylus porosus, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Ngoài phạt tiền, lực lượng chức năng còn tịch thu chuồng nuôi cá sấu rộng 2,5 m, dài 3 m, được bao bọc bằng lưới B40 và khung sắt.

Theo trình bày của ông Tuấn, khoảng bốn năm trước, ông được một người quen trên mạng xã hội cho cá sấu về nuôi làm cảnh.

Trước đó, ngày 27/10, cá sấu nuôi tại nhà ông Tuấn bất ngờ xổng chuồng, bò ra kênh nước gần nhà. Một người dân địa phương khi thăm lợp cá phía sau vườn đã bị cá sấu tấn công, dẫn đến chấn thương ở chân. Con vật sau đó được người dân vây bắt, khống chế.

Nam An