Cá sấu gần một mét xuất hiện sát nhà dân

Cà MauCá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg, xuất hiện tại khu đất gần nhà dân ở phường Tân Thành, khiến người dân lo ngại và tổ chức vây bắt.

Tối 21/12, chị Ngờ ở khóm 5 phát hiện cá sấu nổi dưới nước tại khu đất hoang gần nhà. Trước đó hai ngày, chị từng thấy con vật xuất hiện rồi rời đi. Lo ngại nguy hiểm, chị báo hàng xóm cùng hỗ trợ khống chế.

Cá sấu bị người dân vây bắt. Ảnh: Người dân cung cấp

Bốn người dân dùng cá sống làm mồi, dụ cá sấu bò vào một đìa nước cách vị trí ban đầu khoảng 20 m, sau đó đặt lú chặn bắt. Khoảng 30 phút sau, con vật bị khống chế và trói lại.

"Chúng tôi không dám giữ trong nhà nên báo cho khóm để xử lý", người phát hiện cá sấu cho biết.

Cá sấu gần một mét xuất hiện gần nhà dân Người dân vây bắt cá sấu. Video: Người dân cung cấp

Theo chính quyền địa phương, khu vực khóm 5 không có hộ nuôi cá sấu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao con vật cho địa phương phối hợp quản lý, xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Chúc Ly