'Cá phóng xạ' trong tiếng Anh là gì?

Nhật Bản xả nước phóng xạ ra biển, làm dấy lên mối lo về "cá phóng xạ". Vậy những từ này trong tiếng Anh nói thế nào?.

Trong tiếng Anh, nước thải được gọi là "wastewater", kết hợp giữa "water" (nước) và "waste" (chất thải). Để chỉ nước phóng xạ, tiếng Anh có cụm từ "radioactive water".

Hành động thải một thứ ra được gọi là "discharge" hoặc "release". Đây là hai từ rất phổ biến trong chủ đề môi trường, có thể áp dụng với cả chất thải lỏng và khí.

Nhà máy năng lượng hạt nhân được gọi là "nuclear power plant", hay ngắn gọn hơn là "nuclear plant" (nhà máy hạt nhân).

Ví dụ: Japan will start releasing more than 1 million tonnes of treated radioactive water from the Fukushima nuclear power plant on Thursday (Nhật Bản sẽ bắt đầu xả hơn một triệu tấn nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào thứ Năm).

Một ngư dân trên thuyền đánh cá tại cảng Tsurushihama, thị trấn Shinchi, tỉnh Fukushima, ngày 21/8. Ảnh: AFP

Sau khi Nhật xả nước thải Fukushima ra biển, nhiều nhà khoa học và các nước láng giềng đã "oppose", tức "phản đối": According to AP News, surveys of South Koreans show that more than 80% of respondents oppose the Japanese discharge plan (Theo AP News, một khảo sát ở Hàn Quốc cho thấy hơn 80% số người được hỏi phản đối kế hoạch xả thải của Nhật Bản).

Trung Quốc lập tức cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Báo chí phương Tây dùng từ "ban" để viết về việc này: In response to the release, China decided to ban seafood from Japan (Để đối phó với vụ xả thải, Trung Quốc quyết định cấm hải sản từ Nhật Bản).

Việc xả nước phóng xạ của Nhật Bản ảnh hưởng tới ngành công nghiệp cá, trong tiếng Anh là "fishery": Fukushima’s fisheries, tourism and economy - which are still recovering from the disaster - worry the release could be the beginning of a new hardship (Ngành cá, du lịch và kinh tế của Fukushima - vốn vẫn đang phục hồi sau thảm họa, lo ngại việc xả thải có thể là khởi đầu của khó khăn mới).

Người dân lo âu về "cá phóng xạ". Từ này được gọi là "radioactive fish" trong tiếng Anh.

Nhật Bản sau đó đề nghị Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm, hay là "lift the ban": Prime Minister Fumio Kishida said Japan asked China to immediately lift the ban (Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm ngay lập tức).

