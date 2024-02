Cà phê, tiêu tăng giá mạnh 5 phiên liên tiếp

Sau Tết Giáp Thìn, giá cà phê tăng 5 phiên liền và lập đỉnh mới, còn tiêu cũng lên cao nhất 4 năm.

Kết phiên 21/2, giá cà phê nhân xô lên 82.500 đồng một kg, tăng 300 đồng so với hôm qua và tăng 3.500 đồng so với tuần trước. Đây phiên tăng thứ 5 liên tiếp của cà phê từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Tương tự, hạt tiêu xô cũng tăng liên tiếp 5 ngày, lên 91.000 đồng một kg, tăng 10.000 đồng so với trước Tết. Như vậy, giá tiêu đã tăng 10-12% trong tháng 2.

Theo các hiệp hội, giá cà phê, tiêu tăng mạnh những phiên đầu năm do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung giảm so với cùng kỳ 2023. Nhiều doanh nghiệp đang tăng mua để đảm bảo tiến độ xuất khẩu, đẩy giá lên cao. Năm nay, sản lượng hạt tiêu toàn cầu có thể thiếu hụt do biến đổi khí hậu. Những năm qua, giá tiêu xuống thấp nên nhiều nơi giảm diện tích.

Mới đây, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, ảnh hưởng của EL Nino sẽ tác động mạnh lên sản lượng thu hoạch các nông sản này. Nhiều khu vực sản xuất chính như vùng Tây Nguyên cùng các tỉnh phía Nam, thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hạn sẽ làm giảm sản lượng tiêu.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), niên vụ mới đang vào mùa thu hoạch nhưng sản lượng hạt tiêu năm nay có thể giảm 10-15% xuống còn 160.000-165.000 tấn.

Còn với cà phê, Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam (VICOFA), dự báo niên vụ 2023-2024 sản lượng giảm 10%. Nguyên nhân là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, người nông dân chuyển sang đầu tư các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, cây ăn trái.

Thu hoạch cà phê tại Gia Lai. Ảnh: Đức Hoà

Theo hiệp hội VICOFA, tháng 6 nếu các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm lãi suất, xuất khẩu cà phê, tiêu sẽ hưởng lợi. Bởi đây là lúc các nhà rang xay trên thế giới mua tồn kho và nhu cầu sẽ càng tăng. Do đó, giá cà phê, tiêu khó đi xuống.

Số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế cho thấy Việt Nam là nước đứng thứ 2 thế giới về thị phần xuất khẩu cà phê (giai đoạn tháng 2/2021-1/2022), chỉ xếp sau Brazil. Vựa cà phê lớn nhất Việt Nam là Đăk Lăk chiếm trên 30% sản lượng, với thương hiệu và chỉ dẫn địa lý "cà phê Buôn Ma Thuột" đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam hiện cũng là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới với 40% sản lượng, nhiều sản phẩm phong phú như tiêu đen, tiêu xanh, tiêu trắng, tiêu bột, tiêu ngâm dấm. Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu đạt 267.000 tấn, trị giá 912 triệu USD, tăng 16,6% về lượng, nhưng giảm 6% về trị giá so với năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam năm ngoái đạt khoảng 3.420 USD một tấn, giảm 19,4% so với năm 2022.

Thi Hà