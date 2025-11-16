Cà phê, thịt bò Brazil bán sang Mỹ vẫn chịu thuế 40%

Cà phê, thịt bò, trái cây Brazil xuất sang Mỹ vẫn chịu mức thuế bổ sung 40%, bất chấp ông Trump miễn thuế đối ứng cho các mặt hàng này.

Thông tin trên được AP dẫn lời Phó tổng thống Brazil Geraldo Alckmin ngày 16/11, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm. Theo sắc lệnh mới, các mặt hàng được miễn thuế gồm cà phê, trà, trái cây nhiệt đới và nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

Tuy nhiên, Brazil không được hưởng lợi nhiều từ sắc lệnh này như các nước khác. Bởi lẽ, đầu tháng 4, thời điểm ông Trump áp thuế đối ứng, các mặt hàng trên từ Brazil chỉ chịu thuế suất 10%. Ba tháng sau đó, Washington áp thuế bổ sung 40% lên hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Brazil.

Tức là, với việc miễn thuế đối ứng, chỉ 3% mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ của Brazil, gồm nước cam, được hưởng mức thuế 0%. Còn cà phê, thịt bò, xoài, dứa vẫn chịu mức 40% theo chính sách thuế bổ sung vào tháng 7.

Cà phê được pha chế tại cửa hàng Vigilante Coffee ở College Park, Maryland, Mỹ. Ảnh: AP

Phó tổng thống Brazil hoan nghênh quyết định miễn thuế đối ứng của ông Trump là "bước đi đúng hướng", nhưng thêm rằng chính sách còn "sự méo mó cần được điều chỉnh".

Chính sách miễn thuế đối ứng của ông Trump đưa ra trong bối cảnh nhiều sản phẩm trong danh sách này ghi nhận mức tăng giá hai chữ số trong năm nay. Ví dụ, theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, thịt bò xay đã tăng gần 14%, còn bò miếng đắt thêm 17% so với năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất hơn 3 năm.

Tính riêng cà phê, giá bán lẻ tháng 8 tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần nguyên nhân do thuế quan của chính quyền ông Trump. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Brazil là nước bán mặt hàng này nhiều nhất cho Mỹ, chiếm 30,7% lượng cà phê nhập khẩu. Họ cũng là nhà xuất khẩu thịt bò lớn vào Mỹ.

Tháng trước, sau cuộc gặp ông Trump tại Malaysia, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước sớm đạt được một thỏa thuận thương mại.

Đại diện Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil nói tiếp tục theo dõi tình hình, nhằm đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý, khả năng cạnh tranh và tính dễ đoán định cho ngành công nghiệp cà phê nước này.

Về phía Mỹ, chính quyền ông Trump khẳng định rằng thuế quan đã giúp lấp đầy ngân khố chính phủ, và không phải là yếu tố chính khiến giá hàng hóa tăng cao. Tuy nhiên, đảng Dân chủ coi động thái miễn thuế đối ứng ngày 14/11 là sự thừa nhận rằng các chính sách của ông Trump đang gây tổn hại đến túi tiền người Mỹ.

Bảo Bảo (theo AP, CNN)