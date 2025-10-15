Cà phê Lâm Đồng được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý

Hai dòng cà phê truyền thống Arabica và Robusta canh tác tại tỉnh Lâm Đồng được Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, ngày 15/10.

Trong lễ trao Chứng nhận, ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh cho cà phê Lâm Đồng, mà còn mở ra cơ hội xây dựng chuỗi giá trị bền vững, góp phần khẳng định vị thế của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (thứ hai bên phải) trao giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý Cà phê Lâm Đồng cho đại diện địa phương. Ảnh: Khải Nguyên

Lâm Đồng hiện là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích cũng như sản lượng cà phê. Toàn tỉnh trồng 327.000 ha, chiếm 45,02% diện tích cà phê cả nước. Sản lượng năm 2025 ước đạt trên 1 triệu tấn, chiếm 50,49% tổng sản lượng cà phê cả nước. Trong đó dòng Robusta và Arabica chiếm ưu thế, được xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, trong nhiều năm qua, ngành khoa học và công nghệ tỉnh luôn đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp và nông dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các sản phẩm đặc sản địa phương, đặc biệt là cà phê - cây trồng mang tính biểu tượng của vùng đất cao nguyên.

Theo ông Trung, chứng nhận chỉ dẫn địa lý là thành quả của "hàng chục năm nỗ lực của các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân, những người đã gìn giữ, vun đắp và khẳng định thương hiệu cà phê Lâm Đồng.

Arabica và Robusta canh tác tại tỉnh Lâm Đồng được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý. Ảnh: Hoàng Giang

Cùng với Thanh long Bình Thuận, nước mắm Phan Thiết, hồ tiêu Đắk Nông được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trước đó, cà phê Lâm Đồng là sản phẩm thứ tư mang chỉ dẫn địa lý, càng khẳng định vị thế, chất lượng và uy tín của nông sản của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết ngành sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan và doanh nghiệp để phát huy hiệu quả chỉ dẫn địa lý, đồng thời xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê theo tiêu chuẩn chất lượng cao, hướng đến xuất khẩu bền vững và gia tăng giá trị cho người trồng cà phê địa phương.

Việt Quốc