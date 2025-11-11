Ca phẫu thuật mở ngực giữa Trường Sa

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 mang theo trang thiết bị lên trực thăng, vượt hơn 1.000 km lần đầu phẫu thuật mở ngực cấp cứu cho nam công nhân 35 tuổi bị tràn máu, tràn khí màng phổi tại quần đảo Trường Sa.

Sáng 9/11, nam công nhân có biểu hiện đau ngực trái, khó thở dữ dội sau khi lặn sâu khoảng 11 mét. Anh được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt. Kết quả X-quang cho thấy khoang màng phổi trái của bệnh nhân bị tràn máu và khí lượng lớn. Lượng dịch đỏ dẫn lưu ra ngoài lên tới 1.400 ml, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Qua hệ thống y tế từ xa (Telemedicine) kết nối với Bệnh viện Quân y 175, các y bác sĩ trên đảo lập tức tiến hành hồi sức, truyền dịch và dùng thuốc vận mạch theo hướng dẫn từ đất liền. Đồng thời, một đợt vận động hiến máu khẩn cấp từ các chiến sĩ đang đóng quân trên đảo đã thu được 1.750 ml máu. Lượng máu quý giá này giúp bệnh nhân duy trì tuần hoàn, vượt qua giai đoạn sốc và kéo dài thời gian "vàng" chờ đội cấp cứu đường không.

Bệnh nhân được vận chuyển trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hội chẩn trực tuyến xác định bệnh nhân bị sốc mất máu do tổn thương nhu mô phổi vì thay đổi áp suất khi lặn sâu. Các chuyên gia nhận định tình trạng rất nặng, cần phẫu thuật mở ngực tại chỗ trước khi vận chuyển về đất liền.

Chiều cùng ngày, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa cùng đầy đủ trang thiết bị phẫu thuật. Tổ cấp cứu do Trung tá, bác sĩ Phạm Trường Thanh làm tổ trưởng và Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Việt Cường (Khoa Phẫu thuật lồng ngực) làm phẫu thuật viên chính.

17h45, trực thăng hạ cánh xuống đảo. Lúc này, tổng lượng máu dẫn lưu từ khoang màng phổi bệnh nhân đã lên tới hơn 3 lít, mạch yếu dần, nguy cơ ngưng tim cận kề. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay tại phòng mổ dã chiến trong điều kiện còn hạn chế về trang thiết bị.

Sau gần hai giờ, êkíp đã phát hiện và xử lý thành công vị trí máu chảy từ nhánh động mạch dây chằng đỉnh phổi trái, đồng thời cắt bỏ các kén khí đã vỡ. Ca mổ khống chế được tình trạng chảy máu, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật cho bệnh nhân giữa đảo Trường Sa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

23h cùng ngày, bệnh nhân với các chỉ số sinh tồn ổn định được trực thăng đưa về đất liền. Trong suốt hành trình bay hơn ba giờ xuyên đêm, đội ngũ y tế phải liên tục duy trì thở máy, chống sốc và theo dõi sát áp lực khoang màng phổi để phòng ngừa nguy cơ biến chứng do thay đổi áp suất.

1h45 sáng 10/11, trực thăng hạ cánh trên nóc Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chuyển vào điều trị chuyên sâu và hiện đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó giám đốc, cho biết đây là ca đại phẫu mở ngực đầu tiên được thực hiện ngay tại Trường Sa, trong số 82 ca cấp cứu bằng trực thăng mà bệnh viện đã triển khai. Thành công của ca phẫu thuật đặc biệt này củng cố niềm tin cho quân và dân nơi đầu sóng, giúp họ yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, ông Mừng nói.

Lê Phương