Cá nược non nguy cấp ở cùng đàn cá heo lưng gù

Các nhà nghiên cứu chụp ảnh con cá nược bơi cùng đàn cá heo lưng gù Ấn Độ - Thái Bình Dương ở ngoài khơi Campuchia, một tương tác vô cùng hiếm gặp.

Cá nược non (ngoài cùng bên phải) bơi cùng những con cá heo lưng gù. Ảnh: Becky Chambers/MCC

Một con cá nược non nguy cấp hiếm gặp được bắt gặp bơi cùng các thành viên thuộc loài khác ở Campuchia, khiến các nhà khoa học bối rối. Cá nược hay còn gọi là cá heo Irrawaddy sông Mekong (Orcaella brevirostris) non nhiều khả năng ở cùng mẹ nó trong đàn cá heo lưng gù Ấn Độ - Thái Bình Dương (Sousa chinensis). Cá nược có màu xám sẫm với mặt tròn trong khi cá heo lưng gù Ấn Độ - Thái Bình Dương có màu hồng và mũi dài, vì vậy mẹ con cá nược rất nổi bật trong đàn. Các nhà nghiên cứu từ tổ chức Bảo tồn biển Campuchia (MCC) chia sẻ ảnh chụp cảnh tượng trên mạng xã hội Facebook và cho biết tương tác này cực kỳ khác thường bởi hai loài thường chỉ tụ hợp khi kiếm ăn trong cùng khu vực, Live Science hôm 11/6 đưa tin.

Becky Chambers, nhà khoa học đứng đầu dự án bảo tồn động vật biển có vú ở MCC tiết lộ nhóm của bà thực sự hào hứng khi trông thấy cá nược non trong lúc tiến hành khảo sát ở vùng biển phía nam Campuchia, nhưng họ không biết chắc tại sao hai loài lại ở cùng nhau. Cả hai đều thuộc quần thể cá heo bị đe dọa và tương tác giữa chúng chưa rõ là tốt hay xấu.

Cá nược thường phun nước từ miệng và giúp con người bắt cá. Chúng bị đe dọa tuyệt chủng một phần do thường mắc vào lưới đánh cá. Giới nghiên cứu không biết có bao nhiêu con cá nược còn sót lại trong tự nhiên, nhưng quần thể của chúng đang bị chia cắt nghiêm trọng, theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Cá nược cũng lai với cá heo lưng gù Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhưng điều đó cực kỳ hiếm gặp. Con non trong ảnh chụp của MCC có mọi đặc điểm của cá nược, chứng tỏ bố mẹ nó đều thuộc loài này. Cả hai loài cá heo có thể tham gia tương trợ nuôi dưỡng (alloparenting), cùng chăm sóc con non không phải ruột thịt. Nhóm nghiên cứu chưa rõ những con cá heo lưng gù Ấn Độ - Thái Bình Dương đang tìm cách chăm sóc hay làm hại con non khác loài. Chambers nhấn mạnh cá heo Ấn Độ - Thái Bình Dương có thể tìm cách tách hai mẹ con cá nược, hành động hung dữ có thể xuất phát từ sự cạnh tranh. Tuy nhiên, dường như con cá nược non vẫn sống sót sau thời gian ở cùng đàn cá heo lưng gù. Một trong những đồng nghiệp của Chambers đã trông thấy nó lần nữa sau gần một tháng.

An Khang (Theo Live Science)