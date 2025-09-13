Cả nước mưa trong tuần tới

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới và gió đông nam, cả nước sẽ có mưa trong tuần tới, tăng dần những ngày cuối tuần, tập trung ở miền Trung và Nam Bộ.

Ba ngày qua, miền Bắc có mưa giông ở trung du, miền núi do vùng hội tụ gió đông nam và tây nam. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hình thế này còn duy trì nên đêm nay và đêm 14/9, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, phía bắc Tuyên Quang (Hà Giang cũ) tiếp tục mưa. Ở đồng bằng chủ yếu ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Từ đêm 15 đến 19/9, dải hội tụ nhiệt đới với gió đông nam hoạt động mạnh hơn, khiến mưa gia tăng. Accuweather (Mỹ) dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới 25-34 độ, còn Sa Pa (Lào Cai) 17-23 độ.

Người Hà Nội trong mưa ngập cuối tháng 8. Ảnh: Thanh Tùng

Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hiện cũng chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc nên xuất hiện mưa giông. Từ 17 đến 19/9, khi dải hội tụ hoạt động mạnh hơn, khu vực Quảng Trị - Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa lớn hơn.

Một tháng qua, Bắc Bộ ghi nhận hai đợt nắng nóng, Thanh Hóa - Huế một đợt, còn Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng kéo dài từ 29/7 đến nay. Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong giai đoạn này xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng Nghệ An - Đà Nẵng thấp hơn khoảng 0,5 độ.

Dự báo trong tháng tới nền nhiệt cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà cao hơn 0,5-1 độ C.

Gia Chính