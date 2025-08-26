Cả nước hoàn thành xóa 334.200 căn nhà tạm, dột nát

Gần 50.000 tỷ đồng đã được sử dụng để xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, dột nát; trong đó người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội đóng góp khoảng 24.700 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sáng 26/8, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Chương trình kết thúc sau một năm 4 tháng triển khai, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với Nghị quyết 42 (đặt mục tiêu đến năm 2030).

Nhiều địa phương như Tuyên Quang, Thanh Hóa, Ninh Bình đã huy động nguồn lực cao hơn mức Trung ương quy định; khoảng 60% hộ gia đình tự góp thêm kinh phí để xây dựng khang trang hơn. Cả nước ghi nhận 2,7 triệu ngày công và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ hộ nghèo.

Các bộ, ngành, đoàn thể có đóng góp lớn như Bộ Quốc phòng gần 1.000 tỷ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện; Bộ Công an hơn 790 tỷ đồng, huy động 27.400 lượt cán bộ, công an nhân dân với 534.000 ngày công và vật liệu xây dựng; ngành Ngân hàng khoảng 1.815 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động hơn 125 tỷ đồng qua Quỹ "Vì người nghèo"; Đoàn Thanh niên đóng góp gần nửa triệu ngày công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ngày 26/8. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng các lực lượng đã đồng lòng hoàn thành mục tiêu, mang lại mái ấm mới cho hàng trăm nghìn gia đình. "Đây là món quà góp vào niềm vui chung, ngày vui chung của dân tộc" dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông nói. Thủ tướng gọi đây là "công trình quốc gia đặc biệt" của "ý Đảng, lòng dân", là kỳ tích trong giảm nghèo bền vững.

Ông dẫn chứng, Nhà nước hỗ trợ 50-60 triệu đồng mỗi căn, nhưng nhiều nhà thực tế xây dựng 200-300 triệu đồng nhờ cộng đồng góp thêm. "Điều này cho thấy ý Đảng gặp lòng dân, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Mỗi căn nhà là minh chứng sống động - một món quà, một mái ấm, một tình thương, sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công", ông nói.

Tại hội nghị, 19 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 19 tập thể khác nhận Bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình thiết kế nhà tại các địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Cuối năm 2023, cả nước còn 315.000 căn nhà tạm, dột nát. Tháng 11 năm đó, Trung ương ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ hoàn toàn tình trạng này đối với hộ nghèo, cận nghèo, người có công và hộ chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu.

Khi phát động chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi tinh thần tương thân tương ái: "Ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều". Ông khẳng định xóa nhà tạm là bước khởi đầu để người dân "an cư", sau đó phải tiếp tục hỗ trợ sinh kế, việc làm để họ "lạc nghiệp", hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam không còn hộ nghèo.

Vũ Tuân