Ca nhiễm nCoV ở Brazil có thể cao gấp 12 lần báo cáo

Ca nhiễm nCoV ở Brazil có khả năng cao gấp 12 lần số báo cáo chính thức hơn 23.000 của chính phủ, theo nghiên cứu mới nhất.

Nghiên cứu mới do Trung tâm Hoạt động Y tế và Thông tin Brazil, tập hợp các chuyên gia thuộc các trường đại học và viện nghiên cứu, công bố hôm 13/4.

Nghiên cứu đã rà soát tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại nước này tính đến 10/4 và so sánh với dữ liệu về tỷ lệ tử vong dự kiến từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tỷ lệ tử vong theo đó cao hơn nhiều so với mức dự kiến ở Brazil, đồng nghĩa với số ca nhiễm nCoV cũng lớn hơn số lượng được thống kê. Chỉ khoảng 8% số ca nhiễm nCoV ở nước này được báo cáo chính thức, tức con số thực tế có thể cao gấp 12 lần.

Các chuyên gia cho rằng chính phủ Brazil chỉ tập trung vào việc xét nghiệm các ca nghiêm trọng thay vì tiến hành xét nghiệm diện rộng tất cả các trường hợp nghi ngờ. Ngoài ra, người được xét nghiệm cũng phải chờ đợi rất lâu mới có kết quả.

Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta thừa nhận rất khó điều phối xét nghiệm nCoV ở Brazil vì quy mô của nước này, đồng thời cho rằng việc xét nghiệm cần được cải thiện.

Theo các số liệu chính thức, số người chết vì nCoV ở Brazil hôm 13/4 tăng lên 1.328 trên tổng số 23.430 ca nhiễm.

Người vô gia cư xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ trước nhà thờ Sao Sebastiao ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 12/4. Ảnh: Reuters.

Tính đến 9/4 khoảng 127.000 trường hợp bị nghi nhiễm nCoV nhưng Brazil mới chỉ tiến hành 63.000 xét nghiệm. Một quan chức Bộ Y tế cho hay hơn 93.000 xét nghiệm đang chờ kết quả. Từ đầu năm, số ca nhập viện vì các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng cao gấp ba lần so với cùng kỳ hàng năm, nhưng chỉ có 12% trong số đó được xác nhận là Covid-19.

"Báo cáo thấp hơn nhiều lần thực tế có thể gây cảm giác sai lầm về kiểm soát dịch, từ đó dẫn đến các biện pháp ngăn chặn cũng bị suy giảm", Trung tâm Hoạt động Y tế và Thông tin cho hay.

Covid-19 bùng phát gây căng thẳng trong chính phủ Brazil, khi Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro đánh giá thấp nguy cơ rủi ro từ dịch bệnh, thậm chí thúc giục nền kinh tế đất nước nên mở cửa trở lại, trong khi Bộ trưởng Y tế, thống đốc bang và các quan chức địa phương lại kêu gọi các biện pháp ứng phó nghiêm ngặt hơn.

Trung tâm Hoạt động Y tế và Thông tin đã dự đoán đúng diễn biến Covid-19 tại Brazil, trong đó số ca nhiễm tính đến ngày 30/3 nằm trong khoảng được các nhà khoa học nhận định trước đó. Các nhà nghiên cứu ước tính tới 20/4, số ca nhiễm được xác nhận ở Brazil có thể tăng lên 25.164 theo kịch bản lạc quan nhất, còn ở tình huống xấu nhất sẽ là 60.413 ca.

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần hai triệu người nhiễm, gần 120.000 người chết. 445.000 người đã hồi phục hồi.

Mai Lâm (Theo Reuters)