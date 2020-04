Ca nhiễm nCoV mới ở Trung, Hàn giảm mạnh

Trung Quốc đại lục chỉ báo cáo thêm 10 ca nhiễm nCoV, trong khi Hàn Quốc ghi nhận thêm 8 ca, chủ yếu ngoại nhập.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 10 ca nhiễm nCoV, gồm 6 ca ngoại nhập và 4 ca nội địa, giảm so với 30 ca một ngày trước. Nước này cũng báo cáo thêm 27 ca nhiễm không triệu chứng và không có thêm ca tử vong nào.

Trung Quốc hiện ghi nhận 82.798 ca nhiễm, 4.632 ca tử vong, trong khi 984 ca nhiễm không triệu chứng đang được theo dõi y tế. Thêm 56 bệnh nhân được xuất viện, đưa số người hồi phục lên 77.207.

Trung Quốc hiện được cho là đã kiểm soát tốt đại dịch và dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các ca nhiễm ngoại nhập liên tục tăng đang làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát dịch lần hai ở nước này.

Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang giáp Nga, hôm qua cấm những người không phải dân địa phương cùng các phương tiện giao thông được đăng ký tại tỉnh thành khác đi vào thành phố. Thành phố 10 triệu dân này cũng yêu cầu cách ly những người đến từ bên ngoài Trung Quốc hoặc các vùng dịch nghiêm trọng.

Các tín đồ dự thánh lễ tại nhà thờ Công giáo ở Seoul, Hàn Quốc hôm nay sau khi Tổng giáo phận Seoul quyết định nối lại các buổi lễ sau gần hai tháng bị đình chỉ vì Covid-19. Ảnh: Yonhap.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay cũng cho biết nước này ghi nhận thêm 8 ca nhiễm nCoV, gồm 4 ca ngoại nhập, đưa số ca nhiễm cả nước lên 10.702. Hàn Quốc báo cáo ca nhiễm mới cao kỷ lục hôm 29/2 với 909 trường hợp.

Hàn Quốc cũng ghi nhận 240 ca tử vong do nCoV, cao hơn hai ca so với hôm qua. 8.411 bệnh nhân đã được xuất viện, tăng 134 người so với một ngày trước đó. Hàn Quốc đã xét nghiệm cho gần 584.000 người kể từ ngày 3/1.

Tình hình tại thành phố Daegu, tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, ngày càng được cải thiện khi chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm mới. Thủ đô Seoul không báo cáo thêm trường hợp nào.

Các biện pháp đối phó Covid-19 của Hàn Quốc như thực hiện cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt và tăng cường kiểm dịch đã giúp nước này thành công, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều nước đánh giá cao. Hàn Quốc sẽ nới dần hạn chế xã hội trong tuần này, song các biện pháp cách biệt cộng đồng vẫn có hiệu lực đến ngày 5/5.

Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán tháng 12/2019. Dịch đã khiến khiến hơn 2,6 triệu người nhiễm và hơn 184.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 850.000 ca nhiễm và gần 48.000 ca tử vong.

Huyền Lê (Theo Reuters, CGTN, Yonhap)