Ca nhiễm Covid-19 tại TP HCM cao thứ hai cả nước

Ngày 20/6, TP HCM ghi nhận 137 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca cộng đồng trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư lên 1.618, cao thứ hai cả nước.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng trên toàn quốc từ 27/4 đến nay là 9.944, ở 42 tỉnh, thành. Ba tỉnh có số ca mắc cao nhất là Bắc Giang 5.406 ca; TP HCM 1.618; Bắc Ninh 1.525. Như vậy, TP HCM đã vượt qua Bắc Ninh, là địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao thứ hai cả nước.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), 137 trường hợp nhiễm mới gồm 118 ca từng tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó; 19 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ở huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức, Quận Bình Tân, Tân Phú, Quận 11, 12, 5, 8, 10. Ngành y tế đang điều tra dịch tễ liên quan 19 người này.

Đến nay, thành phố đã lấy được gần 690.000 mẫu xét nghiệm, trong đó có hơn 13.700 F1, còn lại là F2 và sàng lọc cộng đồng. Trong số F1, hiện 1.372 mẫu chờ kết quả xét nghiệm, số còn lại đã âm tính.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết để đuổi kịp và nhanh hơn tốc độ lây nhiễm, thành phố sẽ tăng năng lực xét nghiệm lên 500.000 mẫu mỗi ngày. Thành phố cũng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh) những nơi đã được tầm soát trước đó.

Tiêm vaccine Covid-19 cho công nhân tại khu công nghệ cao tại TP Thủ Đức, TP HCM, ngày 19/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Đà Nẵng hôm qua 20/6 ghi nhận thêm 9 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm trong hai ngày qua lên 33.

Trong 9 ca nhiễm mới, có 5 người liên quan đến "bệnh nhân 12860" - bảo vệ tại Bonpas Bakery & Coffee (số 143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Ông là F1 của "bệnh nhân 12437", nam bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân (đường Điện Biên Phủ).

Bốn ca còn lại liên quan đến khu vực tam giác ba đường lớn đang được phong tỏa, gồm Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ (thuộc hai phường Tân Chính và Thạc Gián, quận Thanh Khê), nơi "bệnh nhân 12437" sinh sống. Thông tin dịch tễ đang được điều tra.

Chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến nam bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân đã chấm dứt 31 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng.

Hôm qua, An Giang lần đầu ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát thứ tư. Bệnh nhân là người đàn ông 33 tuổi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, lây nhiễm khi lái ghe chở "bệnh nhân 12.642" vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Ca nhiễm ở An Giang đã được Bộ Y tế ghi nhận là "bệnh nhân 13.059".

Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi đang điều trị cho "bệnh nhân 12642". Ảnh: Ngọc Tài

Tại Bình Dương, hôm qua có thêm 14 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó 13 người là F1 của các ca bệnh trước đó, đã được cách ly tập trung.

Những ca nghi nhiễm này làm việc tại 3 công ty: Việt Nam House Wares, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (8 ca); Công ty Gốm sứ Hiền Hòa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (một ca); Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (4 ca). Trường hợp còn lại là chuyên gia đến từ Indonesia được cách ly sau khi nhập cảnh.

Nghệ An tối 20/6 ghi nhận em bé 6 tuổi ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, dương tính nCoV. Trường hợp này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như ca nghi nhiễm.

Theo điều tra dịch tễ, bé là F1 của một ca Covid-19 ở xã Minh Châu, tiếp xúc ngày 16/6 khi người kia chưa phát hiện dương tính.

Những biến chủng nCoV mới đã phát tán mầm bệnh nhanh hơn trước. Các y bác sĩ phải chạy đua với tốc độ lây nhiễm hàng trăm ca mỗi ngày. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng báo VnExpress trong chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Viết Tuân