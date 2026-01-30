Cá nhân mua bán vàng nhẫn 9999 của nhau, có bị phạt?

Tôi vay của bạn thân 25 chỉ vàng nhẫn 9999, gần đến hạn phải trả. Nhưng gần đây, việc mua vàng tại các tiệm được cấp phép không dễ dàng, nơi phải xếp hàng chờ, nơi báo hết hàng.

Trước tình hình đó, tôi dự định mua vàng 9999 từ bạn bè, người thân trong gia đình để kịp trả nợ. Tuy nhiên, tôi khá lo lắng vì được biết hoạt động kinh doanh vàng nhẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vậy trường hợp mua lại vàng nhẫn 9999 của bạn bè, người thân (chỉ là giao dịch mua bán giữa cá nhân với nhau, không nhằm mục đích kinh doanh) thì tôi có bị xử phạt hay không? Người bán có bị phạt không?

Tôi rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư nhằm có cơ sở cân nhắc việc mua vàng để trả nợ, bởi nếu chậm trễ, giá vàng tiếp tục tăng cao thì việc thanh toán khoản nợ này sẽ khó khăn hơn.

Độc giả Đức Dũng

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn