Cá nhân giao dịch trên sàn tài sản số chưa được cấp phép bị phạt tới 30 triệu đồng

Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được cấp phép có thể bị phạt 10-30 triệu đồng.

Nội dung trên nêu tại dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa, đang được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến.

Theo dự thảo, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa hoạt động không phép hoặc quảng cáo khi chưa được cấp phép có thể bị phạt 180-200 triệu đồng. Họ buộc phải nộp lại số tiền thu lời bất hợp pháp và gỡ bỏ hệ thống vi phạm. Trường hợp cá nhân cung cấp dịch vụ và vi phạm lỗi tương tự của tổ chức, mức phạt sẽ bằng 50%, khoảng 90-100 triệu.

Với nhà đầu tư trong nước, họ bị phạt 10-30 triệu đồng khi giao dịch trên sàn không được cấp phép. Trước đó, theo Nghị quyết 05, nhà đầu tư trong nước phải chuyển các tài sản mã hóa ở nước ngoài về giao dịch tại các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép trong vòng 6 tháng. Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết quá trình này sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về xác minh danh tính (KYC), xác thực khách hàng và sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ.



Cũng theo dự thảo Nghị quyết, tổ chức không xác minh danh tính nhà đầu tư bị phạt 50-70 triệu đồng. Với các vi phạm nghiêm trọng như tổ chức không quản lý tách biệt tài sản của khách hàng, hoặc không giám sát hoạt động giao dịch... họ có thể bị phạt 100-150 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt lên tới 15-200 triệu đồng nếu tổ chức không đảm bảo tính chính xác của hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý.



Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tối đa 200 triệu đồng với tổ chức và cá nhân là 100 triệu. Đồng thời, họ có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Hiện cả nước có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Việt Nam thường xuyên nằm trong top 3-4 thế giới về tỷ lệ người tham gia thị trường tài sản mã hóa (khoảng 21% dân số), chỉ sau Hàn Quốc.

Thị trường tài sản mã hóa sẽ do 3 cơ quan cùng quản lý, theo Nghị quyết 05. Trong đó, Bộ Tài chính quản lý hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ và giao dịch, Ngân hàng Nhà nước phụ trách quản về dòng tiền, phương tiện thanh toán) và Bộ Công an là phòng chống lừa đảo, tội phạm công nghệ cao.

Phương Dung