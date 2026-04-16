Cả nhà kiệt sức vì quán ăn bất ngờ nổi tiếng

Trung QuốcTiệm lẩu gà nhà ông Mo ở Phật Sơn đón 3.000 khách mỗi ngày, khiến chủ quán kiệt sức đến mức đã công khai công thức để khách ngừng đến.

Ông Mo, 62 tuổi, từng là một thầy thuốc Đông y, mở quán lẩu gà dược liệu tại quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Ban đầu, mỗi ngày quán tiếp khoảng 10 bàn khách quen. Đầu tháng 4, lượng khách tăng lên 200 bàn với khoảng 3.000 người mỗi ngày sau khi được một người có ảnh hưởng trên mạng đến trải nghiệm.

Ông Mo được khách quây kín khi nổi tiếng trên mạng. Ảnh: Xkb

Khách đông khiến nhịp sống của gia đình bị đảo lộn. Trước đây, ông Mo đi ngủ lúc 23h, 5h sáng dậy tập Thái Cực Quyền, tối rảnh rỗi hát karaoke. Hiện ông phải dọn dẹp đến 1-2h sáng. Việc chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày khiến ông tái phát bệnh đau thắt lưng. Hôm 13/4, ông đến bệnh viện tiêm thuốc tiêu viêm do cổ họng sưng tấy.

Các con của ông Mo phải gác lại công việc cá nhân để phụ giúp quán. Con gái ông phụ trách phát số chờ từ 6h sáng nhưng sau đó đành xin nghỉ do ngất xỉu. Con trai ông chặt thịt gà liên tục dẫn đến tay sưng, phải dán cao giảm đau. Một nhân viên phục vụ tên Chen cho biết người bình thường không thể trụ nổi qua ngày thứ hai với cường độ làm việc tại đây.

Ông Mo nhẩm tính mỗi ngày quán lãi cao nhất 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD). Nhận thấy sức khỏe đi xuống, ông dán cảnh báo ăn đồ của quán dễ tiêu chảy, tự chê gà đông lạnh không ngon.

Ảnh ông Mo kiệt sức được người dùng mạng Trung Quốc tạo bằng AI.

Hôm 10/4, ông quyết định đăng toàn bộ công thức và bí quyết làm món lẩu gà lên mạng để khách tự làm tại nhà. Công thức gồm 7 vị thuốc: ngũ chỉ mao đào, thổ phục linh, phục linh, trần bì, gừng, đậu nành, táo đỏ, kèm hướng dẫn gia giảm theo mùa. "Tôi không sợ người khác bắt chước, chỉ sợ khách kéo đến ngày một đông", ông cho biết. Dịp lễ 1/5 sắp tới, ông đã thông báo sẽ đóng cửa quán ba ngày để cả nhà được ngủ trọn vẹn.

Nhằm hỗ trợ gia đình ông Mo, cơ quan văn hóa du lịch Thuận Đức đã can thiệp để "giải cứu" quán, khẳng định không ép buộc ông Mo phải mở cửa. Hiệp hội F&B địa phương cử đầu bếp giàu kinh nghiệm đến hỗ trợ chặt gà, phối hợp cùng sinh viên trường nghề tham gia tình nguyện.

Quán hiện giới hạn tối đa 100 số vào buổi trưa và 100 số buổi tối. Lực lượng chức năng cũng đặt bản đồ trước cửa nhằm phân luồng khách sang các nhà hàng lân cận.

