Cả nhà đi trốn sau khi trúng độc đắc

Ấn ĐộThay vì mở tiệc ăn mừng, vợ chồng bà Nasib tắt điện thoại, khóa cửa bỏ trốn ngay khi nhận giải 1,5 crore rupee (hơn 4,5 tỷ đồng) vì sợ bị tội phạm tống tiền.

Tại làng Saideke (bang Punjab), ngôi nhà của bà Nasib Kaur và ông Ram Singh cửa đóng then cài nhiều ngày qua. Hàng xóm không thể liên lạc được với gia chủ. Cảnh sát địa phương xác nhận cả gia đình đã chuyển đến nhà một người quen để tạm lánh do lo ngại tính mạng bị đe dọa.

Vợ chồng bà Nasib là lao động nghèo, có bốn người con. Ông Ram Singh thi thoảng mua vé số cầu may nhưng thường chỉ chọn loại 50 rupee. Hôm 6/12, ông quyết định mua tờ vé giá 200 rupee (khoảng 60.000 đồng) và bất ngờ trúng giải cao nhất.

Bà Naseeb Kaur và chồng, ông Ram Singh, đã trúng giải nhất trong xổ số bang Punjab. Ảnh: NDTV

Ngay khi biết tin, gia đình ông đến văn phòng xổ số ở Chandigarh nộp vé lĩnh thưởng. Tại đây, các nhân viên cảnh báo họ về nguy cơ bị tội phạm nhắm tới. Lo sợ viễn cảnh này, ngay khi hoàn tất thủ tục, vợ chồng ông Ram tắt toàn bộ điện thoại và rời bỏ ngôi nhà đang sống.

Theo các nhân viên xổ số bang Punjab, nỗi lo của gia đình bà Nasib không phải vô căn cứ. Trước đó, nhiều người trúng giải lớn tại khu vực này đã trở thành mục tiêu của các băng nhóm tống tiền. Điển hình là Amit Kumar, một người bán rau trúng 11 crore rupee (khoảng 33 tỷ đồng) hồi tháng trước. Ngay sau khi nhận giải, Amit liên tục bị gọi điện đe dọa, sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà và từ chối quay lại văn phòng xổ số hoàn tất giấy tờ.

Ông Tarlochan Singh, đại diện cảnh sát địa phương, cho biết đã liên hệ được với gia đình bà Nasib để trấn an và cam kết sẽ bảo vệ an toàn cho họ.

Trúng độc đắc tưởng may mắn mở ra hàng loạt rủi ro với nhiều người. Họ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm, đối mặt sự dò xét, đố kỵ từ cộng đồng, thậm chí mâu thuẫn trong chính gia đình.

Sự giàu có đột ngột khiến cuộc sống đảo lộn, tâm lý bất an, buộc nhiều người phải sống kín đáo hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt. Với họ, trúng số không chỉ là món quà bất ngờ, mà còn là phép thử đầy áp lực về sự bình yên.

Nhật Minh (Theo NDTV)