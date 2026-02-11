Cả nhà cấp cứu vì ngộ độc Ciguatoxin sau ăn cá mú đỏ

TP HCMSau bữa cơm với cá mú đỏ, vợ chồng cùng hai con gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm do nhiễm độc tố Ciguatoxin.

Ngày 11/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết 4 bệnh nhân gồm bố mẹ cùng hai con gái 13 và 15 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, nhập viện với các đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều kèm mệt lả sau bữa ăn gia đình. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận hai bệnh nhi có nhịp tim chậm và huyết áp thấp.

Sau khi xử trí ban đầu, hai em được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh. Cùng lúc, bố mẹ các em cũng có diễn tiến tương tự, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Chống độc để theo dõi sát. Sau hơn 3 ngày điều trị hỗ trợ, ổn định huyết động và bù dịch, sức khỏe cả gia đình đã ổn định, các chỉ số sinh tồn trở lại giới hạn an toàn, không ghi nhận biến chứng và đã được xuất viện.

Các bác sĩ xác định gia đình này bị ngộ độc Ciguatoxin - một loại độc tố tự nhiên thường gặp ở các loài cá biển sống gần rạn san hô. Dấu hiệu gợi ý quan trọng là việc nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau khi ăn cá mú đỏ, kết hợp với các biểu hiện đặc trưng gồm rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng tim mạch.

BS.CK2 Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến khó lường. Ngoài các triệu chứng tiêu hóa (nôn, tiêu chảy), người bệnh thường gặp các vấn đề thần kinh như tê rần quanh miệng, tay chân, chóng mặt.

Đặc biệt, độc tố này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, gây nhịp tim chậm và tụt huyết áp. Các dấu hiệu như choáng váng, mạch chậm là biểu hiện nguy hiểm, cho thấy nguy cơ diễn tiến nặng, cần được theo dõi liên tục và xử trí kịp thời để tránh biến chứng mất nước, rối loạn điện giải hoặc mất ổn định huyết động.

Ciguatoxin bắt nguồn từ một loại vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn. Các loài cá lớn sống quanh rạn san hô như cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá chình, cá cam... thường có nguy cơ tích tụ độc tố cao. Loại độc tố này bền vững với nhiệt, không bị phá hủy khi nấu chín và không làm thay đổi mùi vị hay hình thức của cá, khiến người ăn rất khó nhận biết. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho Ciguatoxin, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ triệu chứng và hồi sức.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện bất thường sau ăn cá biển, đặc biệt là tình trạng choáng váng, mệt lả, nhịp tim chậm hoặc nhiều người cùng mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Lê Phương