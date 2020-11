Ca nCoV tăng vọt, người châu Âu vẫn phản đối phong tỏa

Người dân các nước châu Âu như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, xuống đường biểu tình phản đối biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 bất chấp ca nhiễm tăng vọt.

Toàn cầu ghi nhận 46.593.163 ca nhiễm và 1.202.895 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 244.305 và 3.497 ca sau 24 giờ, trong khi 33.603.481 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Châu Âu đang là tâm Covid-19 của thế giới khi ghi nhận 10.082.006 ca nhiễm và 266.822 ca tử vong do nCoV. Hàng loạt quốc gia châu Âu đã áp phong tỏa cùng các biện pháp hạn chế quyết liệt hơn chống dịch, khiến nhiều người đổ xuống đường phản đối.

Pháp ghi nhận thêm 35.641 ca nhiễm và 223 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.367.625 và 36.788. Pháp cấm người dân tự ý rời khỏi nhà từ ngày 30/10. Các quán bar, nhà hàng cũng sẽ đóng cửa cho đến ít nhất tháng 12 và việc đi lại giữa các khu vực sẽ bị hạn chế.

Các nhà máy, trang trại và một số dịch vụ công sẽ tiếp tục hoạt động nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế. Học sinh từ cấp tiểu học đến trung học sẽ tiếp tục đến trường nhưng trẻ em dưới 6 tuổi sẽ phải đeo khẩu trang. Các trường đại học, vốn là điểm nóng virus từ tháng 9, sẽ chỉ giảng dạy trực tuyến.

Tây Ban Nha chưa công bố số liệu mới, hiện vẫn ghi nhận 1.264.517 ca nhiễm và 35.878 ca tử vong.

Quốc hội Tây Ban Nha hôm 29/10 thông qua quyết định gia hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp, chính phủ Thủ tướng Pedro Sanchez trước đó chỉ ban bố tình trạng khẩn cấp đến này 9/11.

Việc gia hạn các biện pháp hạn chế đã khiến người dân khắp Tây Ban Nha đổ xuống đường biểu tình phản đối, trong đó nhiều cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực. Thủ tướng Sanchez đã lên án các cuộc biểu tình và yêu cầu người dân "đoàn kết, trách nhiệm" để cùng ngăn Covid-19.

Người dân tham gia biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế chống Covid-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha, hôm 28/10. Ảnh: AFP.

Đức báo cáo tổng cộng 531.790 ca nhiễm và 10.583 ca tử vong, tăng lần lượt 14.070 và 60 so với một ngày trước đó. Quốc gia này từng xử lý tốt làn sóng Covid-19 đầu tiên, song ca nhiễm bất ngờ tăng vọt trong những tuần gần đây, giống như các nước châu Âu khác.

Thủ tướng Angela Merkel ra lệnh áp các biện pháp hạn chế ở mức độ nhẹ từ ngày 2/11 đến 30/11. Người Đức không bị giới hạn trong nhà, nhưng được yêu cầu tránh tất cả hoạt động đi lại không cần thiết, chỉ cho phép lưu trú qua đêm vì "mục đích phi du lịch".

Các quán bar, quán cà phê, nhà hàng, nhà hát và rạp chiếu phim phải đóng cửa. Các giải đấu thể thao chuyên nghiệp được tiếp tục diễn ra nhưng không được đón khán giả. Tuy nhiên, trường học và cửa hàng được phép mở cửa.

Anh báo cáo thêm 21.915 ca nhiễm và 326 người chết, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.011.660 và 46.555.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 31/10 thông báo tái áp đặt phong tỏa toàn quốc trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV vượt một triệu và nguy cơ hệ thống y tế vỡ trận.

Đây là một trong những lệnh giới hạn nghiêm ngặt nhất từ sau Thế chiến II, trong đó người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra đường vì những lý do nhất định như đi học, đi làm, mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men, cũng như chăm sóc những người dễ tổn thương trong xã hội.

Các cửa hàng thiết yếu và trường học vẫn được mở cửa. Những giải đấu thể thao chuyên nghiệp như Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra nhưng không có khán giả, trong khi các hoạt động thể thao nghiệp dư sẽ phải đình chỉ. Nhà hàng và quán bar không được tiếp khách và chỉ được bán đồ mang đi, công dân Anh được khuyến cáo hạn chế xuất cảnh trừ trường hợp vì công việc. Mọi cửa hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa.

Thụy Sĩ, một trong những quốc gia đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất châu Âu, hiện ghi nhận 154.251 ca nhiễm và 2.298 ca tử vong. Chính phủ Thuỵ Sĩ tuần này đã công bố loạt biện pháp nghiêm ngặt mới nhằm ngăn chặn đại dịch, trong đó có yêu cầu đeo khẩu trang.

Người dân Thụy Sĩ cuối tuần qua kéo xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế mới, trong khi các nhân viên y tế nước này cũng yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn.

Ca nhiễm tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, cũng tăng mạnh trở lại. Nước này ghi nhận 9.402.590 ca nhiễm và 236.072 ca tử vong sau khi báo cáo thêm lần lượt 86.293 và 914.

Thống kê của Reuters cho thấy Mỹ hôm 31/10 lần đầu tăng ca nhiễm mới nCoV 6 con số với 100.233 trường hợp chỉ trong 24 giờ. Trong hơn 10 ngày qua, Mỹ đã 6 lần báo cáo số ca nhiễm mới mỗi ngày vượt mốc kỷ lục 77.299 hồi tháng 7.

New York và các khu vực khác của đông bắc Mỹ, nơi đã kiểm soát được đợt bùng phát Covid-19 sau khi trở thành tâm dịch ban đầu ở nước này, đang chứng kiến ca nhiễm gia tăng đáng lo ngại. Dù ca nhiễm mới còn kém xa các bang Trung Tây hoặc châu Âu, song chúng làm tăng nguy cơ áp dụng trở lại các hạn chế nghiêm ngặt.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 46.715 ca nhiễm và 468 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 8.182.881 và 122.149.

Đại dịch đã lây lan rộng khắp đất nước 1,3 tỷ dân, từ các thành phố lớn như thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai, đến những vùng nông thôn và địa phương khác. Nhiều quan chức cấp cao nước này cũng nhiễm virus, như Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hay Thống đốc Ngân hàng Trung ương Shaktikanta Das.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 340 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 159.902. Số người nhiễm nCoV tăng 16.077 trong 24 giờ qua, lên 5.535.605.

Thống kê cho thấy số liệu về nCoV của Brazil đang trên đà giảm sau khi tăng vọt hồi giữa năm. Dù vậy, quá trình giảm này diễn ra chậm hơn so với các nước châu Âu và châu Á, đồng nghĩa với việc Brazil có thể chưa vượt qua đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết xử lý đại dịch sẽ dễ dàng và bớt tốn kém hơn nếu đầu tư vào thuốc chữa thay vì vaccine, đồng thời tiếp tục quảng bá thuốc chống sốt rét chloroquine, bất chấp nhiều bằng chứng cho thấy nó không hiệu quả.

Nga ghi nhận thêm 334 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 27.990, trong khi số ca nhiễm tăng 18.140, lên 1.618.116. Chính quyền Tổng thống Nga Putin hôm 27/10 đã yêu cầu người dân cả nước phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV đang tăng cao.

Giới chức Nga cũng khuyến cáo chính quyền địa phương cấm các hoạt động giải trí, bao gồm cả nhà hàng và quán bar, từ 23h tới 6h sáng hôm sau, cũng như tăng cường giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng, taxi, hàng quán và các địa điểm vui chơi.

Nam Phi, vùng dịch lớn thứ 12 thế giới và là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi, ghi nhận 725.452 ca nhiễm và 19.276 ca tử vong, tăng lần lượt 1.770 và 40 ca.

Nền kinh tế phát triển nhất châu Phi bắt đầu nới lỏng hạn chế xuống mức thấp nhất hồi tháng 9, sau khi tỷ lệ ca nhiễm mới giảm, đồng thời mở cửa biên giới cho hành khách quốc tế từ đầu tháng 10 sau lệnh cấm kéo dài 6 tháng. Tình trạng đóng cửa khiến Nam Phi mất hơn 2 triệu việc làm trong quý II, nền kinh tế sụt giảm kỷ lục.

Iran, vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 34.864 người chết, tăng 386, trong tổng số 612.772 ca nhiễm, tăng 7.820. Số ca nhiễm và tử vong vì nCoV ở Iran có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 9, với tình trạng gia tăng được báo cáo tại gần như toàn bộ 31 tỉnh.

Chính phủ Iran hôm 31/10 cho biết sẽ ra lệnh hạn chế đi lại đến các thành phố bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2/10 tới hết ngày 6/10.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 410.088 ca nhiễm, tăng 3.143 so với hôm trước, trong đó 13.869 người chết, tăng 87 ca.

Jakarta bắt đầu áp đặt hạn chế nhằm ngăn nCoV từ hồi đầu tháng 4 rồi dần nới lỏng vào tháng 6. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ở thủ đô vài tuần sau tăng vọt. Chính quyền Jakarta cho biết sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế trên diện rộng nhằm kiềm chế virus cho tới ngày 8/11.

Philippines báo cáo 380.717 ca nhiễm và 7.221 ca tử vong, tăng lần lượt 1.791 và 36 ca.

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 29/10 cho biết ông ủng hộ thỏa thuận mua vaccine Covid-19 giữa hai chính phủ nhằm đề phòng nguy cơ tham nhũng, nhấn mạnh Manila không cầu xin quyền tiếp cận vaccine từ quốc gia khác mà sẽ trả tiền. Ông nói thêm rằng bất cứ quốc gia nào đưa ra đề nghị tốt nhất đều có thể được chọn.

Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Didier Houssin hôm 31/10 cho rằng xét nghiệm Covid-19 cần được sử dụng rộng rãi trong đi lại quốc tế hơn là biện pháp cách ly. Trong khi đó, Mike Ryan, giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của WHO, cho rằng di chuyển giữa các nước hiện nay "khá an toàn" và có rủi ro "tương đối thấp".

Ngọc Ánh (Theo Reuters/ AFP)