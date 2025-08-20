Cá nàng tiên quý hiếm chết ở bãi biển Côn Đảo

TP HCMCá nàng tiên nặng gần 300 kg mắc cạn ở bãi biển Côn Đảo, được người dân và cơ quan chức năng nỗ lực cứu hộ nhưng không thành công.

Con vật mắc cạn dài khoảng 2 m được người dân phát hiện trong tình trạng kiệt sức ở khu vực bãi biển đối diện với trại Phú Hải, chiều 19/8.

Người dân nỗ lực cứu hộ cá nàng tiên. Ảnh: Hắc Minh

Một số người hắt nước làm mát cho cá và báo cơ quan chức năng. Nhiều người sau đó tham gia cứu hộ nhưng không thể cứu được. Xác cá sau đó được đưa lên xe chở đi chôn cất.

Cá nàng tiên tên khoa học Dugong dugon (còn gọi bò biển, cá cúi), là loài thú ăn cỏ, sống ở vùng nước nông ven bờ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Con trưởng thành dài 2,4- 2,7 m, có thể nặng đến 400 kg, tuổi thọ tới 70 năm.

Tại Việt Nam, cá phân bố nhiều nơi nhưng nay chỉ còn ghi nhận ở Côn Đảo và Phú Quốc. Loài này nằm trong Sách đỏ IUCN, mức "dễ bị tổn thương", thuộc nhóm IB loài nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác.

Trường Hà