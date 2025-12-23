Cá mú đá cam nặng kỷ lục cắn câu

Brendan Walsh, sống ở hạt Mendocino, bang California, bắt được cá mú đá cam nặng khoảng 4,65 kg, có khả năng lập kỷ lục thế giới.

Tuần trước, trong một ngày lạnh và mưa, Walsh cùng cha trở về nhà sau khi câu được vài con cá mú đá đuôi vàng ngoài khơi bờ biển Albion, cách San Francisco khoảng 240 km về phía bắc. Tuy nhiên, trên đường về, anh quyết định ghé lại một vùng nước sâu hơn và bất ngờ câu được cá mú đá cam lớn.

Walsh cho biết, anh thường bắt được những con cá mú đá cam nhỏ và gầy, chỉ nặng khoảng 1,4 kg, nhưng "chiến lợi phẩm" lần này nặng tới 4,65 kg và dài 68 cm.

Brendan Walsh câu được cá mú đá cam nặng kỷ lục. Ảnh: AP/Deidre Lamb

Walsh sau đó gửi thông tin về con cá đến Sở Cá và Sinh vật hoang dã California, nơi theo dõi các kỷ lục câu và lặn. Anh đã cân nó tại một chợ cá được cấp phép và nhà khoa học về cá và sinh vật hoang dã của bang đến ký xác nhận hồ sơ. Kỷ lục hiện tại của California là một con cá nặng 4,08 kg, được bắt vào tháng 11 năm ngoái, cũng ở hạt Mendocino.

Walsh cũng gửi hồ sơ đến Hiệp hội Câu cá Thể thao Quốc tế, nơi ghi nhận kỷ lục thế giới hiện tại là cá mú đá cam nặng 4,54 kg, bắt vào năm 1986.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cá mú đá cam (Sebastes pinniger) có thể sống tới 75 năm. Khoảng 50% cá mú đá cam sẽ trưởng thành về mặt sinh sản khi 5-6 tuổi và đạt chiều dài 35,5 cm. Con cái có thể mang từ 260.000 đến 1,9 triệu trứng, một số lượng rất lớn so với nhiều loài cá mú đá khác.

Cá mú đá cam chủ yếu sống ở độ sâu 50-250 m, đôi khi có thể xuống sâu tới 430 m. Cá non thường sống ở vùng nước nông hơn so với con trưởng thành, ăn động vật giáp xác nhỏ. Trong khi đó, con trưởng thành ăn động vật không xương sống và cá nhỏ, bao gồm cả những loài cá mú đá khác.

Thu Thảo (Theo AP, Mendocino Voice)