Ca mổ 'quy trình ngược' kịp thời cứu 3 mẹ con thai phụ

Người phụ nữ mang song thai ở tuần 36 bị sa dây rốn, tim thai đập rời rạc nguy cơ tử vong, bác sĩ bỏ qua thủ tục kịp mổ cứu sống 3 mẹ con chỉ trong 5 phút vào viện.

Người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng vỡ ối, cổ tử cung mở 3 cm, dây rốn sa giữa hai chân của thai phụ. Tim thai không nghe được trên máy monitor, đầu dò siêu âm thấy tim thai đập rời rạc lờ đờ.

Nhận định đây là trường hợp rất nguy cấp, nguy cơ cao thai nhi tử vong rất cao, êkíp trực bỏ qua thủ tục hành chính để đưa thai phụ thẳng vào phòng mổ. Chỉ sau khoảng 5 phút kể từ khi vào viện, bệnh nhân được mổ bắt con. Hai bé gái chào đời an toàn, cân nặng mỗi bé 2,6 kg và được chuyển đến khoa Nhi Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

BS. Hà Mạnh Hùng, khoa Sản 3, cho biết theo quy định chung của bệnh viện, thai phụ có chỉ định mổ lấy thai cần có mặt tại bệnh viện trước tối thiểu 4 tiếng để kịp khai thác bệnh sử, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết đảm bảo an toàn cho cuộc mổ. Tuy nhiên, với trường hợp này, thai phụ ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nếu chờ hoàn tất các thủ tục hành chính như thông lệ thì nguy cơ không cứu được thai nhi.

"Chúng tôi khi đó đã phải đưa ra quyết định 'ngược quy trình nhưng đúng lương tâm', là thực hiện ca phẫu thuật tối khẩn cấp ngay khi bệnh nhân chưa kịp có giấy vào viện và cũng chưa thực hiện được bất kỳ xét nghiệm nào", bác sĩ Hùng nói.

Ca phẫu thuật được tiến hành tối khẩn cấp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi ca mổ thành công, êkíp trực tiến hành khai thác tiền sử của người bệnh và hoàn thiện hồ sơ bệnh án mới phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, basedown, đái tháo đường type II đang tiêm insulin nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.

"Phát hiện này khiến cả kíp trực 'toát mồ hôi' bởi nếu ca phẫu thuật không may có biến chứng cả êkíp có thể phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý rất lớn", bác sĩ Hùng nói.

Hậu phẫu 5 ngày, sức khỏe của sản phụ ổn định nên xuất viện, hai em bé tiếp tục được theo dõi tại khoa Sơ sinh.

Sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị sa trước ngôi thai, có thể xảy ra lúc còn ối (sa dây rốn trong bọc ối) hay nguy hiểm hơn là sa dây rốn sau khi vỡ ối. Đây là một tình trạng cấp cứu hàng đầu vì có thể gây suy thai cấp. Khi đó cuống rốn bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu hông, hoặc sa ra ngoài âm đạo, việc cung cấp máu của dây rốn cho thai bị đình trệ. Nếu không tiến hành mổ lấy thai khẩn, thai nhi có thể tử vong trong thời gian rất ngắn. Nếu ca mổ chậm trễ, thai nhi có thể bị suy hô hấp hoặc tổn thương não do thiếu oxy.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần thường xuyên khám thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để kịp thời theo dõi và có hướng điều trị phù hợp, nhất là người đang mắc các bệnh lý nền. Đặc biệt, trường hợp ối vỡ nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và cấp cứu kịp thời, tránh biến cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Nga