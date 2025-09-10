Ca mổ loại bỏ đồng thời nang tụy 10 cm và u ác đại tràng

Bệnh nhân 76 tuổi, mắc 5 bệnh nền được loại bỏ đồng thời nang tụy 10 cm và triệt căn ung thư đại tràng trong một lần phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Ông Phạm Tân, 76 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau nóng râm ran vùng thượng vị, chán ăn, mệt mỏi. Kết quả nội soi và chụp CT phát hiện bệnh nhân có tổn thương tiêu hóa đa cơ quan: tổn thương loét vùng hang vị dạ dày, ung thư đại tràng sigma và có nang tụy đường kính khoảng 10 cm.

Kết quả chụp CT cho thấy ba tổn thương nghiêm trọng của bệnh nhân Phạm Tân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền phức tạp gồm đái tháo đường biến chứng suy thận, hẹp mạch vành, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, viêm gan B... khiến việc điều trị gặp nhiều thách thức. Các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa để đề ra các biện pháp điều trị tối ưu nhất.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, kết quả sinh thiết xác định khối u đại tràng sigma là ung thư, kèm nang tụy kích thước lớn 10 cm - đều cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, do bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý nền và thể trạng yếu, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thống nhất điều trị ổn định tim mạch và nội tiết trước, sau đó mới tiến hành phẫu thuật để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Sau khi bệnh nhân được kiểm soát ổn định các bệnh lý nền, ê-kíp tiến hành phẫu thuật loại bỏ tổn thương.

Êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân Tân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng phân tích, vấn đề của ca bệnh này là các tổn thương nằm ở hai vị trí khác nhau: phía trên gồm dạ dày và vùng thân - đuôi tụy, phía dưới là đại tràng sigma. Nếu áp dụng phương pháp mổ mở truyền thống, đường mổ bụng sẽ dài. "Do đó, chúng tôi lựa chọn kết hợp phẫu thuật nội soi để cắt đại tràng, và đường mổ mở trên rốn để xử lý nang tụy, đồng thời thăm dò tổn thương dạ dày", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng nói.

Trong quá trình phẫu thuật, êkíp đã sử dụng phương pháp sinh thiết tức thì để chẩn đoán và xác định cho phẫu thuật ung thư triệt để. Kết quả sinh thiết tế bào hang vị là viêm lành tính và diện cắt đại tràng không còn tổn thương - có nghĩa ung thư đại tràng đã được điều trị triệt căn.

Như vậy, trong lần can thiệp duy nhất, êkíp phẫu thuật đã thực hiện cắt đại tràng sigma - điều trị triệt căn ung thư, thăm dò tổn thương vùng hang vị dạ dày, đồng thời xử lý triệt để nang tụy 10 cm và nối nang tụy với ruột non quai chữ Y.

Kết hợp chiến lược chăm sóc tích cực và quản lý đau hiệu quả, bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ, có thể tập đi lại sau ba ngày và ra viện sau 10 ngày.

"Hiện tại sức khỏe tôi tốt hơn nhiều, tinh thần cũng thoải mái hơn. Trước đây tôi mệt mỏi, chán ăn nhưng giờ bắt đầu có cảm giác thèm ăn rồi. Rất cảm ơn PGS Hùng và Bệnh viện Hồng Ngọc đã điều trị tận tình cho tôi", bệnh nhân Tân chia sẻ trong ngày ra viện.

Ông Phạm Tân sau ba ngày phẫu thuật và PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, với những trường hợp bệnh lý phức tạp như bệnh nhân Tân, sự phối hợp đa chuyên khoa là rất quan trọng để đưa ra phác đồ, quy trình điều trị tối ưu nhất, giải quyết triệt để các vấn đề sức khỏe như phẫu thuật, điều trị các bệnh lý nền, phù hợp cho bệnh nhân cao tuổi....

Với hệ thống các chuyên khoa chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã có quy trình phối hợp liên chuyên khoa bài bản, chuyên sâu, thành công điều trị cho nhiều trường hợp tương tự.

Kim Anh