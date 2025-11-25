Ca mổ giúp bé trai 13 tuổi thoát co giật

TP HCMHơn một thập kỷ sống chung với những cơn động kinh, bé Long trở lại bình thường sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u thùy thái dương tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Sau mổ, bé phục hồi nhanh, tỉnh táo, ánh mắt có thần, câu nói tròn trịa hơn, theo bác sĩ Nguyễn Thành Đô, quyền Trưởng khoa Ngoại thần kinh. Còn mẹ Long nói "đây là lần đầu sau nhiều năm thấy con như một đứa trẻ thật sự", không còn lơ ngơ với những cơn co giật bất thình lình.

Long được chẩn đoán động kinh từ hai tuổi, uống thuốc định kỳ và theo dõi nhiều năm. Bốn tuổi, em được chụp MRI nhưng chưa phát hiện u. Những lần kiểm tra sau, điện não ghi nhận vùng "bất thường gây động kinh", song hình ảnh không cho thấy tổn thương rõ ràng. Gia đình từng đưa bé đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để lấy thuốc, sau đó quay lại Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô thăm khám cho Long sau phẫu thuật. Ảnh: Lê Phương

Đến năm 10 tuổi, Long giảm đáp ứng thuốc, cơn co giật xuất hiện nhiều hơn. MRI phát hiện khối u thùy thái dương. Một năm sau, u tiếp tục lớn, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật. Từng chứng kiến một ca biến chứng sau mổ thần kinh, gia đình nhiều lần từ chối, đi hỏi ý kiến ở nhiều nơi và đều được khuyên quay lại viện nhi để can thiệp.

Bác sĩ Đô nhận định bệnh nhi mắc động kinh kháng trị do u vùng thái dương. Đây là khu vực não bộ đảm nhiệm chức năng quan trọng về trí nhớ, ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh và âm thanh. Để đảm bảo an toàn tối đa, êkíp phẫu thuật hội chẩn với chuyên gia nước ngoài và áp dụng kỹ thuật ghi điện não trực tiếp từ bề mặt vỏ não (ECoG). Phương pháp này giúp xác định chính xác ổ phát sinh động kinh, khắc phục hạn chế "mổ mù" chỉ dựa vào MRI trước đây, từ đó tránh cắt bỏ quá rộng gây thiếu hụt chức năng thần kinh. Sau 8 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u và loại bỏ vùng sinh động kinh, bảo tồn nguyên vẹn chức năng não bộ cho bệnh nhi.

Hiện tại, Long không còn ghi nhận cơn co giật và đang được theo dõi hậu phẫu. Gia đình đang chờ kết quả giải phẫu bệnh để xác định bản chất khối u. Dựa trên hình ảnh và tốc độ phát triển, các bác sĩ tiên lượng khả năng u lành tính khoảng 85%. Với bố mẹ Long, sự hồi sinh kỳ diệu của con trai sau ca mổ đã là một kết quả "10 điểm".

Thống kê cho thấy khoảng 0,5-1% dân số Việt Nam (tương đương 500.000-1.000.000 người) mắc bệnh động kinh. Trong số đó, gần 30% trường hợp kháng thuốc, đòi hỏi các phương pháp can thiệp chuyên sâu như phẫu thuật để cải thiện chất lượng sống.

Lê Phương