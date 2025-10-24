Ca mổ 'đi trên dây' cứu cô gái mang u hiếm trong tim

TP HCMCô gái 25 tuổi mang khối u nhầy thất trái hiếm gặp, được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công sau gần 4 giờ "đi trên dây" trong buồng tim.

Cô gái thỉnh thoảng xuất hiện những cơn chóng mặt và khó thở đột ngột, khoảng từ một tháng trước. Khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ phát hiện có khối bất thường trong tim, khuyến cáo kiểm tra chuyên sâu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, siêu âm cho thấy khối u choán chỗ trong thất trái, nằm sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá - những cấu trúc then chốt điều khiển hoạt động của tim.

BS.CK2 Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, cho biết vị trí này khiến việc chẩn đoán và xử lý trở nên đặc biệt phức tạp. Bất kỳ sai lệch nào cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng van tim và huyết động.

Bệnh nhân được siêu âm tim qua thực quản và chụp cộng hưởng từ (MRI), ghi nhận khối u nhầy nằm ở thành sau thất trái - một trong những vùng khó tiếp cận nhất trong phẫu thuật tim. Dù lành tính, khối u có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí tử vong đột ngột nếu không được xử lý kịp thời.

Sau khi hội chẩn lựa chọn phương án tối ưu, êkíp quyết định thực hiện đường mổ nằm ở xương ức giữa, có thể tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. Ca mổ đòi hỏi độ chính xác cực cao, chỉ cần lệch vài milimet có thể gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim. Trong gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ phải thao tác trong không gian hẹp, vừa bóc tách khối u khỏi cơ tim, vừa tránh làm vỡ khối u gây nguy cơ thuyên tắc mạch. Cuối cùng, khối u được lấy trọn vẹn cùng gốc bám, không tổn thương van tim.

Bác sĩ Thái An thăm khám, tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thông thường, khối u nằm ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, rất hiếm khi xuất hiện ở thất trái, chỉ chiếm khoảng 1-2% trong các ca u nhầy tim được ghi nhận theo y văn thế giới. Hơn 30 năm qua, đây là ca u nhầy thất trái đầu tiên được phát hiện và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Vị trí khối u quá đặc biệt khiến cho cả cuộc phẫu thuật giống như 'đi trên dây', đòi hỏi từng thao tác đều phải tuyệt đối chính xác", bác sĩ An nói.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, tim hoạt động ổn định, không còn khó thở hay chóng mặt. Một tuần sau mổ, cô đi lại, ăn uống bình thường, xuất viện ngày 23/10. Bệnh nhân cho biết từng đi khám nhiều nơi nhưng khi đến Chợ Rẫy mới phát hiện đúng bệnh.

U nhầy tim là khối u lành tính nhưng có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột nếu không được phát hiện kịp thời. Phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn, trở lại sinh hoạt bình thường. Ngược lại, khi u đã gây biến chứng, dù phẫu thuật cứu được tính mạng, chất lượng sống vẫn khó bảo toàn như trước.

Bác sĩ An khuyến cáo, bệnh lý tim mạch ngày càng đa dạng và khó lường. Các triệu chứng sớm như chóng mặt, mệt mỏi, khó thở thoáng qua không nên xem nhẹ, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm. Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch khi có bất thường là cách tốt nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Lê Phương