Ca mổ '5 trong 1' tái sinh khuôn mặt người đàn ông

Hà NộiNgười đàn ông 65 tuổi bước hụt xuống hố thang máy bị tổn thương nặng vùng hàm mặt, bác sĩ cùng lúc tiến hành 5 phẫu thuật xử trí thương tích bệnh nhân.

Khi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, khuôn mặt bệnh nhân "bị bẻ đôi" nửa mặt trái sang một bên như mở quyển sách, theo miêu tả của ThS.BS Tô Tuấn Linh, khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ. Vết thương phức tạp chạy dài từ môi đến vùng thái dương trái, bệnh nhân gãy nát xương hàm dưới và xương hàm trên gò má trái. Ngoài ra, bệnh nhân đứt rời gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai, ống lệ mũi. Những tổn thương này được bác sĩ tiên lượng gây hậu quả nghiêm trọng đến chức năng và chất lượng cuộc sống người bệnh nếu không xử lý kịp thời.

Ngày 11/11, BS Linh cho hay êkíp đã tiến hành ca mổ kéo dài nhiều giờ nhằm xử trí 5 vấn đề lớn là kết hợp xương hàm trên, hàm dưới bằng hệ thống nẹp vít hàm mặt chuyên dụng, cắt lọc xử lý vết thương hàm mặt, phục hồi cấu trúc giải phẫu của các thành phần khuôn mặt. Các bác sĩ cũng tiến hành vi phẫu khâu nối dây thần kinh số VII, nối lại ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái giúp bệnh nhân bảo tồn vận động cơ mặt, hạn chế nguy cơ liệt mặt cũng như ngăn ngừa các biến chứng do tắc, rò nước bọt và nước mắt sau mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh số VII, tuyến lệ và tuyến nước bọt được bảo tồn. Bác sĩ đánh giá bệnh nhân có cơ hội hồi phục toàn diện cả về chức năng vận động và thẩm mỹ.

PGS Hà khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Thanh Ngọc

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết các chấn thương hàm mặt không chỉ tổn hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng nặng nề đến diện mạo và chất lượng sống của người bệnh. Hiếm khi bác sĩ, kể cả ở những trung tâm y tế tiên tiến của thế giới, có thể tiến hành khâu nối vi phẫu cả ba thành phần cấu trúc nhỏ li ti như que tăm là thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt, ống dẫn nước mắt ngay một thì mổ trong điều kiện cấp cứu đa chấn thương. Trường hợp này cho thấy năng lực chuyên môn của bác sĩ Việt Nam trong xử trí chấn thương - vết thương hàm mặt phức tạp và vai trò của vi phẫu trong việc bảo tồn thần kinh, mạch máu và các ống tuyến vùng hàm mặt người bệnh.

Nếu các tổn thương dây thần kinh số VII và ống tuyến lệ, ống tuyến nước bọt mang tai không được xử trí kịp thời và đúng cách, người bệnh có thể gặp nhiều di chứng như liệt mặt vĩnh viễn làm mất khả năng biểu lộ cảm xúc, khó khăn trong ăn uống và phát âm. Ống tuyến lệ tắc nghẽn sẽ làm chảy nước mắt sống liên tục gây viêm mủ túi lệ, về lâu dài làm giảm thị lực của người bệnh. Tình trạng tắc tuyến nước bọt có thể dẫn đến viêm rò và áp xe vùng má.

Lê Nga