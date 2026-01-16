Cà Mau xem xét dự án dẫn nước thô từ sông Hậu hơn 5.300 tỷ đồng

Tỉnh Cà Mau xem xét đề xuất dự án dẫn nước thô từ thượng nguồn sông Hậu, tổng vốn hơn 5.300 tỷ đồng, nhằm thay thế dần nguồn nước ngầm đang suy giảm.

Ngày 15/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử làm việc với Công ty TNHH Samsung E&A Việt Nam và Công ty Cổ phần Ngành nước DNP để nghe báo cáo đề xuất dự án.

Theo doanh nghiệp, Cà Mau đối mặt nguy cơ mất an ninh nguồn nước do hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún đất và suy giảm nước ngầm, trong khi nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng.

Một dòng kênh cạn nước trong mùa khô năm 2024 ở khu vực Trần Văn Thời cũ. Ảnh: Thanh Tùng

Phương án đề xuất gồm trạm bơm nước thô công suất khoảng 600.000 m3/ngày đêm, hệ thống trạm bơm tăng áp và 9 tuyến ống truyền tải chính đường kính lớn, bố trí dọc các hành lang cao tốc, trục giao thông lớn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.396 tỷ đồng.

Giá bán nước thô khởi điểm khoảng 4.200 đồng/m3 từ năm 2029, có lộ trình điều chỉnh phù hợp. Dự án dự kiến cung cấp nước cho khu vực đô thị từ năm 2029, sau đó mở rộng sang nông thôn.

Các sở, ngành đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng với an ninh nguồn nước, song đề nghị nhà đầu tư làm rõ thêm quy mô, giải pháp kỹ thuật, hiệu quả kinh tế – xã hội và cơ chế vận hành. Ông Lê Văn Sử thống nhất thành lập tổ công tác do Sở Xây dựng chủ trì để tiếp tục nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Cà Mau là tỉnh duy nhất trong khu vực chưa có nguồn nước ngọt bổ sung từ sông Mekong. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nước sinh hoạt mùa khô và sụt lún đất ở địa phương diễn biến phức tạp.

Chúc Ly