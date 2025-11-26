Cà Mau xây kè 'giảm sóng từ xa' bảo vệ đê biển

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự án kè giảm sóng, chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực xã Gành Hào.

Dự án kè bảo vệ đoạn từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu, xã Gành Hào, tổng vốn gần 100 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Công trình triển khai 2025-2028.

Các đoạn kè chắn sóng, tạo bãi để rừng phát triển bảo vệ bờ biển lâu dài ở huyện Trần Văn Thời cũ. Ảnh: Chúc Ly

Tuyến kè dài hơn 2,5 km, kết cấu bêtông cốt thép giảm sóng từ xa, cao và rộng 2,8 m; chân kè gia cố rọ đá để chịu tác động sóng biển. Khi hoàn thành, công trình sẽ chắn sóng, hạn chế xói lở, bảo vệ đê Biển Đông, đồng thời tạo điều kiện phục hồi rừng ngập mặn và ổn định sinh kế người dân.

Cà Mau có 310 km bờ biển nhưng 204 km bị sạt lở, giai đoạn 2011-2025 mất khoảng 6.250 ha đất và rừng phòng hộ. Nhờ nguồn vốn Trung ương, tỉnh đã xây dựng hơn 110 km kè, giúp hơn 1.000 ha rừng ven biển tái sinh.

Hiện địa phương thi công thêm 20 km kè trị giá 770 tỷ đồng. Khoảng 108 km bờ biển tây và đông còn lại cần được đầu tư khẩn cấp, tổng kinh phí ước tính 9.000 tỷ đồng.

