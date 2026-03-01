Cà Mau xây đền tưởng niệm liệt sĩ, người có công khai hoang, mở cõi

Tỉnh huy động 323 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công khai hoang, mở cõi vùng đất Cà Mau, khởi công ngày 3/3.

Chủ trương đầu tư được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sau thời gian nghiên cứu, khảo sát, tham vấn ý kiến các nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Công trình nhằm tạc ghi truyền thống lịch sử, khái quát quá trình hình thành, phát triển vùng đất Cà Mau; tưởng niệm tiền hiền, anh hùng liệt sĩ và người có công.

Phối cảnh Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường An Xuyên. Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau

Dự án xây tại khu Ốc đảo, khóm 24, phường An Xuyên, diện tích khoảng 2,7 ha. Các hạng mục gồm: đền tưởng niệm; trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật; nhà truyền thống; nhà đón tiếp; tượng điêu khắc nhân vật lịch sử; sân đường nội bộ, hoa viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Danh sách ghi danh dự kiến có lãnh đạo tiền bối từng hoạt động tại Cà Mau; liệt sĩ hy sinh trên địa bàn; liệt sĩ quê Cà Mau hy sinh ngoài tỉnh và quốc tế; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ năm 1975 trở về trước; cùng các nhân vật khai hoang, mở cõi.

Cụm công trình được đầu tư đồng bộ cầu kết nối, bờ kè, đường bao, sân sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, hoa viên cây xanh từ ngân sách Nhà nước; gắn với quy hoạch tổng thể 8,9 ha khu Ốc đảo, hài hòa với Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau.

Cà Mau là vùng đất trẻ, mới được khai phá trên 300 năm, ba mặt giáp biển, cách Cần Thơ 180 km, TP HCM hơn 350 km. Tỉnh trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới, hành chính. Lần gần nhất là giữa năm 2025, tỉnh sáp nhập với Bạc Liêu. Sau hợp nhất, Cà Mau rộng hơn 7.942 km2, quy mô dân số hơn 2,6 triệu người; có 9 phường và 55 xã.

Chúc Ly