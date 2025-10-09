Cà Mau thành lập hiệp hội chuyển đổi số

Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh được thành lập với mục tiêu đồng hành chính quyền, doanh nghiệp và người dân; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Hiệp hội ra mắt tại chương trình hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10) do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ngày 9/10.

Trước đó, hiệp hội được thành lập tại đại hội ngày 30/9. Hiệp hội do ông Huỳnh Tuấn Anh làm Chủ tịch; các Phó chủ tịch là ông Trần Trúc Lam, ông Trần Hoàng Ngọc Tâm, ông Ngô Đức Lưu, ông Triệu Thanh Tuấn.

Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau ra mắt hôm nay. Ảnh: Chúc Ly

Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động phi lợi nhuận, nhằm tập hợp các cá nhân, tổ chức quan tâm đến công cuộc chuyển đổi số tại địa phương, hỗ trợ nhau nâng cao nhận thức, năng lực và thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển bền vững. Đơn vị có trụ sở tại số 263 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Hiệp hội hoạt động trên địa bàn tỉnh về các lĩnh vực truyền thông, tập huấn, chia sẻ kiến thức, tư vấn, phản biện chính sách và kết nối nguồn lực phục vụ chuyển đổi số. Đơn vị cam kết đồng hành chặt chẽ cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Chúc Ly

Ngoài ra mắt hiệp hội chuyển đổi số, nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng cao điểm thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn có hoạt động trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; các hoạt động giao lưu, trao đổi, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số...

Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, tỉnh tổ chức sự kiện với chủ đề "Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn", hướng đến mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh coi là một trong ba đột phá chiến lược để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, tỉnh đặt chiến lược lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số; chuyển đổi số phải thực chất, gần dân, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân trải nghiệm các thiết bị công nghệ. Ảnh: Chúc Ly

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là của tất cả chúng ta. "Mỗi người dân Cà Mau đều có thể thấy được lợi ích và sự tiện lợi mà chuyển đổi số mang lại thông qua những hoạt động thường ngày", ông Luân nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho rằng chuyển đổi số không chỉ giới hạn ở giới trẻ, mà người cao tuổi cũng bắt đầu quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để kết nối gia đình, theo dõi sức khỏe qua các ứng dụng y tế, tham gia các khóa học trực tuyến. Người dân, doanh nghiệp chính là lực lượng được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ, khi các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn được cung cấp thông qua các nền tảng số.

Chúc Ly