Cà Mau quảng bá cua biển ngon nhất nước

Tỉnh Cà Mau tổ chức ngày hội cua Cà Mau lần thứ hai để quảng bá hình ảnh, thương hiệu cua biển và nhiều loại đặc sản địa phương.

Sự kiện khai mạc ngày hội với chủ đề "Cua Cà Mau: hương rừng - vị biển" diễn ra tối 16/11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu và đông đảo người dân trong tỉnh. Ban tổ chức cho biết đây là lần thứ hai ngày hội quy mô cấp tỉnh được tổ chức với nhiều hoạt động thú vị.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc ngày hội cua Cà Mau lần thứ hai. Ảnh: Chúc Ly

Hàng loạt sự kiện sẽ được tổ chức ngày 16-22/11, trong đó có trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua, không gian ẩm thực Cua Cà Mau; hội chợ thương mại tổng hợp với quy mô khoảng 300 gian hàng.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau; sự kiện CamaUP’25 - Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2025; hội thảo quốc tế Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành cua biển Cà Mau - Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Cà Mau mở rộng lần thứ I; giải chạy Marathon - Cà Mau 2025; các trò chơi dân gian về cua...

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết ngày hội Cua Cà Mau là sự kiện quan trọng của tỉnh nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cực Nam về kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường... Từ đó, địa phương có điều kiện kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào Cà Mau.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị sản xuất ngành cua biển tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh đối với thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cua Cà Mau được trưng bày tại không gian trưng bày, triển lãm ngành cua. Ảnh: Chúc Ly

Cua Cà Mau sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên thuận lợi với hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, nguồn nước mặn - lợ phong phú, cùng tập quán canh tác truyền thống giúp con cua phát triển khỏe mạnh, ít dịch bệnh. Cua Cà Mau được mệnh danh là loại cua biển ngon nhất nước, với đặc điểm chắc thịt, thơm ngon.

Đặc biệt, tỉnh có vùng nguyên liệu cua thương phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với Chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Cua Năm Căn - Cà Mau" và Chỉ dẫn địa lý "cua Cà Mau".

Giai đoạn 2021-2025, ngành hàng cua duy trì vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế thủy sản của tỉnh. Hiện, với diện tích nuôi xen canh trên 360.000 ha, sản lượng bình quân hơn 35.000 tấn mỗi năm, Cà Mau là một trong những địa phương có sản lượng cua nhiều nhất cả nước. Do đó, cua được xác định là ngành hàng chủ lực của tỉnh, chỉ đứng sau con tôm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết Cua Cà Mau được đánh giá là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thịt chắc, ngon, ngọt đậm và được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Với quy mô nuôi lớn nhất cả nước, Cà Mau xứng đáng là "thủ phủ cua của Việt Nam", mang lại sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân. Mô hình tôm - cua - rừng của tỉnh đã được quốc tế ghi nhận góp phần bảo vệ rừng ngập mặn - "lá chắn xanh" của cực Nam tổ quốc.

Chúc Ly