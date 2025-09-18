Cà Mau có tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thừa ủy quyền trao cho ông Thủy, chiều 18/9.

Ông Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (trái) trao quyết định cho ông Hồ Thanh Thủy. Ảnh: An Minh

Ông Thủy, 50 tuổi, quê thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ); trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng. Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ.

Sau hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, ông Thủy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau từ ngày 1/7.

Cà Mau là thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, sau hợp nhất với Bạc Liêu, tỉnh có diện tích hơn 7.900 km2, dân số hơn 2,6 triệu người.

Chúc Ly