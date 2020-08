Ngư dân Indonesia kịp thời phát hiện và giải cứu một con cá mập voi khổng lồ bị lưới bắt tôm quấn quanh cơ thể.

Cá mập voi mắc lưới bị sóng đánh dạt bờ Cá mập voi mắc lưới dạt vào bờ biển Indonesia. Video: Newsflare.

Sự việc xảy ra vào hôm 26/7 tại bãi biển Blangpadang trên đảo Sumatra, thuộc tỉnh Aceh ở cực tây Indonesia. Những cảnh quay được ghi lại cho thấy con vật dài hơn 3 m vùng vẫy bất lực khi toàn thân bị kẹt trong mảnh lưới lớn.

Ngư dân địa phương ban đầu định gỡ lưới để cá mập voi tự bơi trở lại biển nhưng nó liên tục vùng vẫy và dịch chuyển do sóng đánh. Do đó, họ quyết định sử dụng thuyền để kéo con vật ra vùng nước sâu, nơi ngư dân có thể cắt bỏ mảnh lưới một cách dễ dàng và an toàn hơn.

"Thật may, con vật cuối cùng cũng được giải thoát và bơi đi. Vùng biển quanh Blangpadang đang bước vào mùa tôm nên cá mập voi xuất hiện khá thường xuyên trong khu vực vào những ngày qua", Akmaluddin, người đứng đầu làng Blangpadang, cho biết trong một bài phỏng vấn.

Bộ Thủy sản Indonesia sau khi biết tin đã ca ngợi nỗ lực của các ngư dân như một tấm gương trong việc bảo tồn các loài động vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.

Cá mập voi hiện được phân loại "nguy cấp" trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Chúng là loài cá lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất khi có thể phát triển tới chiều dài 12 m và nặng 9 tấn.

Mặc dù được bảo vệ theo Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), hàng nghìn con cá mập voi vẫn bị săn bắt trái phép mỗi năm để lấy vây, da và dầu. Ô nhiễm nguồn nước do dầu tràn và rác thải nhựa cũng là một mối đe dọa lớn đẩy quần thể loài tiến gần hơn tới bờ vực tuyệt chủng.

Đoàn Dương (Theo Newsflare)