'Cá mập' PYN Elite Fund: VN-Index năm nay nên gọi là 'VIN-Index'

Quỹ ngoại PYN Elite Fund cho rằng nhóm cổ phiếu Vingroup đã chi phối diễn biến chứng khoán năm nay, khiến ai không nắm giữ ghi nhận hiệu suất kém hơn.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, Petri Deryng, Quản lý danh mục đầu tư của PYN Elite Fund (Phần Lan), nói rằng trong lĩnh vực của ông, nhiều người đùa rằng năm nay VN-Index nên được gọi là "VIN-Index". Bởi chỉ một nhóm doanh nghiệp đã chi phối gần như toàn bộ diễn biến của chỉ số.

Cổ phiếu VIC của Vingroup chiếm hơn 20% vốn hóa VN-Index. Vì vậy chỉ riêng biến động của mã này cũng có thể tác động mạnh đến toàn bộ chỉ số chung. Theo ông, đà tăng của VIC phần nào được hỗ trợ bởi các dự án đầu tư công, dù mảng kinh doanh cốt lõi là xe điện VinFast vẫn đang thua lỗ. "Định giá của cổ phiếu Vingroup dựa nhiều vào dòng tiền tương lai, vốn rất khó quy đổi thành lợi nhuận trong ngắn hạn", chuyên gia này nhấn mạnh.

Vì không nắm giữ cổ phiếu "họ Vin" gồm VIC, VHM, VRE và VPL, PYN Elite Fund phải ghi nhận hiệu suất kém hơn VN-Index trong năm nay. Giá trị tài sản ròng (NAV) của họ đã tăng khoảng 30% trong 8 tháng đầu năm, tương đương với mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên tính đến ngày 10/12, hiệu suất hạ về 14,8%. Trong khi đó, chỉ số chung ghi nhận mức tăng khoảng 35,7% nhưng nếu loại trừ nhóm "họ Vin", mức tăng của VN-Index chỉ còn khoảng 14,8%.

Quỹ PYN Elite có hiệu suất thấp hơn VN-Index.

Ông Petri Deryng cho rằng không chỉ PYN Elite, nhiều quỹ đầu tư chủ động cũng sẽ cảm thấy đây là một năm giao dịch khó khăn như quỹ VEIL, VOF, KIM... Phần lớn trong số đó không nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu Vingroup.

Trong khi đó, các quỹ ETF thụ động đầu tư mô phỏng chỉ số, nên cổ phiếu VIC tự động trở thành các khoản nắm giữ lớn trong danh mục do giá tăng quá nhanh. Điều này lý giải vì sao hiệu suất của ETF VanEck vượt trội so với nhiều quỹ chủ động trong năm 2025. Tính theo đồng euro, ETF VanEck đã tăng hơn 40%.

Dù quỹ ETF này có một năm 2025 rất thành công, ông đưa ra phép so sánh trong khung thời gian 5 năm cho thấy, PYN Elite vẫn vượt trội hơn. Cụ thể, quỹ chủ động đến từ Phần Lan ghi nhận hiệu suất 61,5% trong 5 năm qua, còn quỹ của nhà quản lý tài sản hơn trăm tỷ USD chỉ tăng 19,4%.

"Sau một năm đặc biệt như 2025, các quỹ đầu tư chủ động tại Việt Nam, bao gồm PYN Elite, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trở lại với các quỹ ETF thụ động về hiệu suất đầu tư", ông nêu quan điểm.

Nói thêm về cổ phiếu Vingroup, ông Petri Deryng nhắc lại việc một số bên phân tích như Chứng khoán TP HCM (HSC) đã từng nâng giá mục tiêu cổ phiếu VIC trong năm nay nhưng vẫn cho rằng mức tăng hiện "quá đà". Họ khuyến nghị bán với giá mục tiêu thấp hơn khoảng 45% so với thị giá hiện tại.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Vietcap (VCI) nhìn nhận giá cổ phiếu hiện tại của VIC đã tăng gấp đôi trong 3 tháng qua, có thể đã "vượt khá xa so với triển vọng lợi nhuận trong trung hạn". Nhận định trên xuất phát từ việc mở rộng của Vingroup sang các lĩnh vực mới, bao gồm một số đề xuất dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, được đánh giá có thể củng cố triển vọng dài hạn. Tuy nhiên, nhóm phân tích này cho rằng đóng góp lợi nhuận trung hạn của các mảng này sẽ còn hạn chế.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến cổ phiếu VIC sáng 23/12. Ảnh: Tất Đạt

Nói chung về toàn thị trường trong dài hạn, PYN Elite Fund duy trì mục tiêu 3.200 điểm cho VN-Index trong năm 2028. Mục tiêu này dựa trên giả định tăng trưởng lợi nhuận bình quân 18-20% mỗi năm. Riêng năm nay, tăng trưởng lợi nhuận có thể vượt 20%.

Quỹ này đánh giá cao chiến lược tăng trưởng kinh tế dựa trên nhu cầu nội địa, được hỗ trợ bởi các siêu dự án công và cải cách hành chính. Các doanh nghiệp tập trung vào thị trường nội địa chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường chứng khoán, vì vậy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ được hưởng lợi rõ rệt từ các ưu tiên kinh tế mới và phản ánh vào thị trường trong những năm tới.

Song song đó, thị trường cũng đã xuất hiện những dấu hiệu hiện đại hóa như hệ thống giao dịch được nâng cấp, yêu cầu ký quỹ trước khi mua cổ phiếu đã được bãi bỏ một phần. Hiện tại, cơ quan quản lý đang làm việc để triển khai đối tác bù trừ trung tâm (CCP), qua đó rút ngắn thời gian thanh toán.

PYN Elite Fund là quỹ đầu tư đến từ Phần Lan, hoạt động mạnh tại thị trường chứng khoán Việt Nam, nổi tiếng với việc đầu tư vào các cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng và công nghệ. Họ thường được gọi là "cá mập" bởi quy mô danh mục và tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường. Tính đến cuối tháng 11, quỹ này quản lý khoảng 890,86 triệu euro (hơn 28.300 tỷ đồng).

