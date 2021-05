MỹBỏ em ra, cho em ăn miếng nữa, một miếng nữa thôi.

Một cá mập non vô tình mắc vào mẻ lưới đầy tôm, cá, mực của các ngư dân ở New England, Mỹ. Do chỉ đánh bắt hải sản cỡ nhỏ, các ngư dân quyết định thả con cá mập trở về biển. Nhưng con cá mập quyết không rời xa 'bữa tiệc buffet' thịnh soạn này, cố nán lại để ăn được 'miếng nào hay miếng đó'.

Nancy (st)