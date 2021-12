Cá mập chết khô cách bờ biển 50 km

AustraliaCá mập bò con mắc kẹt trong một hồ nước đọng và chết khi hồ nước khô cạn do nhiệt độ tăng.

Cá mập bò chết vì mắc kẹt trong một hồ nước khô cạn. Ảnh: Leonardo Guida/AMCS

Tiến sĩ Leonardo Guida, nhà khoa học nghiên cứu cá mập tại Hiệp hội Bảo tồn Biển Australia (AMCS), phát hiện "cá mập bò con bị nướng khô" cách bờ biển gần nhất khoảng 50 km, Newsweek hôm 30/11 đưa tin. Guida cho biết, ông chưa từng thấy thứ gì như vậy và nhận xét đây là một ví dụ về sự khắc nghiệt tột cùng của tự nhiên.

Con vật được tìm thấy trong bãi bùn của một billabong đang khô cạn gần sông Daly, Lãnh thổ Bắc Australia, hồi tháng 9. Billabong là hồ nước biệt lập xuất hiện sau một trận lũ hoặc khi sông thay đổi dòng chảy. Tại Australia, billabong hình thành theo mùa. Ban đầu, chúng chứa đầy nước nhưng sau đó sẽ khô cạn khi nhiệt độ tăng. Theo Guida, chúng có thể cạn đi rất nhanh nếu có mực nước nông.

Guida ước tính cá mập con đã mắc kẹt ở đó nhiều tuần trước khi được tìm thấy. Nhiệt độ trong vùng lúc đó là khoảng 35 độ C.

Vài năm đầu đời, cá mập bò (Carcharhinus leucas) sống trong những dòng sông ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt trên thế giới. Chúng di chuyển ra biển khi lớn lên, nhưng lại trở về sông để sinh sản. Chúng có thể sống trong môi trường nước ngọt một thời gian dài.

"Khi nước lũ từ mùa mưa rút đi, một số cá mập bò, giống như con non này, không kịp quay về dòng sông chính và bị mắc kẹt trong hồ nước đọng, phải chờ những trận lũ do mùa mưa tiếp theo mang đến. Không may là con cá mập này đã chọn sai hồ nước", Guida giải thích.

Dựa vào kích thước, Guida ước tính cá mập bò con nhiều nhất được một tuổi. Cá mập bò mới sinh dài khoảng 0,4 - 0,6 m và có thể dài tới 3,4 m khi hoàn toàn trưởng thành. Việc tìm thấy cá mập bò trong tình trạng này rất khác thường, Guida nhận xét. "Những lần khác mà tôi bắt gặp cá mập chết khô, chúng đều đang phân hủy trên bãi biển hoặc nằm trong chợ", ông nói.

Cá mập bò được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) với số lượng cá thể đang giảm. Những mối đe dọa lớn nhất với chúng là đánh bắt vì mục đích thương mại và giải trí. Chính phủ Australia cũng cho phép giết cá mập bò theo chương trình bảo vệ người tắm biển.

Ngoài ra, cá mập bò còn bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và tác động của con người đến cảnh quan. "Miền bắc Australia đang có một số đề xuất về việc khai thác nước tại vùng ngập lụt ven sông để phục vụ cho các ngành nông nghiệp và khai thác khoáng sản. Những thay đổi về trạng thái và dòng chảy của nước, kết hợp với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sẽ tác động đến số lượng và thời gian tồn tại của môi trường sống phù hợp cho cá mập", Guida nói.

Thu Thảo (Theo Newsweek)