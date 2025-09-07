Cá mập cam mắc cùng lúc hai hội chứng hiếm

Các ngư dân bắt được con cá mập màu cam sáng ngoài khơi Costa Rica mắc chứng bạch tạng (albinism) và hội chứng cực hiếm khác mang tên hoàng sắc (xanthism).

Con cá mập miệng bản lề màu cam sáng cắn câu ở ngoài khơi Costa Rica. Ảnh: Garvin Watson

Live Science hôm 5/9 đưa tin con cá mập màu cam sáng có với đôi mắt trắng được bắt và thả ra ở vùng biển Caribe. Thuộc loài cá mập miệng bản lề (Ginglymostoma cirratum), cá thể đặc biệt này mắc hội chứng hoàng sắc, rối loạn sắc tố khiến da có lượng sắc tố vàng quá mức. Các nhà nghiên cứu ghi nhận chứng hoàng sắc ở một số loài động vật như ếch, chim, cá, nhưng đây là trường hợp đầu tiên một con cá mập miệng bản lề được xác định mắc hội chứng hiếm này. Con vật cũng mắc chứng bạch tạng khiến nó càng trở nên bất thường hơn.

Những người câu cá thể thao tình cờ phát hiện ra con cá mập ngoài khơi bờ biển phía đông Costa Rica năm 2024. Garvin Watson, chủ sở hữu khách sạn Parismina Domus Dei ở làng Parismina, câu được khi nó dài khoảng 2 mét, bơi ở độ sâu 37 mét dưới mặt nước. Ông chụp ảnh con cá mập, sau đó gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng nó và thả trở lại biển Caribe. Các nhà nghiên cứu mô tả sự việc trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Marine Biodiversity.

Cá mập miệng bản lề thường có màu từ vàng đến nâu xám. Đôi khi, có những báo cáo ghi nhận màu sắc bất thường ở loài này, bao gồm chứng bạch tạng do thiếu hụt hoàn toàn sắc tố melanin ở da và mống mắt. Tuy nhiên, cá mập miệng bản lề mắc chứng hoàng sắc chưa bao giờ được phát hiện trước đây.

Marioxis Macías-Cuyare, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành sinh học hải dương tại Đại học Liên bang Rio Grande ở Brazil, và cộng sự đã trao đổi với Watson và xem xét ảnh chụp con cá mập. Họ nhận thấy nó không có mống mắt đen thường thấy ở cá mập, và kết luận nó có thể mắc cả chứng bạch tạng và hoàng sắc. Một nghiên cứu năm 2018 ghi nhận tình trạng kết hợp này, gọi là albino-xanthochromism ở con cá đuối (Raja montagui) tìm thấy trên biển Ireland. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra sắc tố bất thường ở cá mập. Theo nghiên cứu, tình trạng như vậy thường liên quan đến di truyền, nhưng yếu tố như căng thẳng môi trường, nhiệt độ cao và mất cân bằng hormone cũng góp phần tạo nên những màu sắc khác nhau.

Macías-Cuyare cho biết chứng hoàng sắc thường là kết quả di truyền, nhưng cần nghiên cứu thêm để tìm hiểu điều kiện ảnh hưởng đến sắc tố bất thường ở cá mập. Khả năng sống sót của con vật cũng gây tò mò. Động vật tiến hóa theo những màu sắc đặc trưng để sinh tồn tốt hơn trong môi trường sống, vì vậy việc sở hữu màu cam khác với đồng loại sẽ là một trở ngại đối với nó. Trong trường hợp này, con cá mập đã trưởng thành và dường như không bị cản trở bởi màu sắc bất thường của nó.

An Khang (Theo Live Science)