Ca mang thai 5 tự nhiên và cuộc sinh mổ kỳ tích

Trung QuốcDili, 24 tuổi, mang thai 5 tự nhiên, sinh con an toàn nhờ hơn 20 y bác sĩ túc trực và diễn tập kỹ lưỡng phương án mổ cấp cứu.

Ca sinh mổ hôm 26/2 tại Bệnh viện Trung Nam, thuộc Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, được coi là một kỳ tích hiếm có khi tỷ lệ thụ thai 5 tự nhiên trên thế giới chỉ khoảng một trên 60 triệu ca, theo Global Times ngày 27/2.

Năm em bé gồm một trai và 4 gái, nặng từ 870 gram đến 1.030 gram, theo tờ Hubei Daily, hiện cả mẹ và các con đều đã an toàn. "Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng đã được trút bỏ", sản phụ Dili, đến từ khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, chia sẻ khi các bác sĩ khám hậu phẫu.

Nhân viên y tế thăm khám Dili sau ca sinh 5. Ảnh: Hubei Daily

Trước đó, Dili được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một tình trạng gây khó thụ thai và tăng nguy cơ sảy thai. Sau quá trình điều trị, cô có thai tự nhiên vào tháng 8 năm ngoái. Các đợt khám thai định kỳ sớm cho thấy Dili mang đa thai - được xếp vào nhóm nguy cơ cực cao với khả năng xảy ra biến chứng cho cả mẹ và con.

Lo lắng trước những rủi ro về băng huyết và các tình huống khẩn cấp, vợ chồng Dili vượt hàng nghìn cây số đến Vũ Hán tìm gặp bác sĩ Li. Một nhóm các chuyên gia gồm Sản khoa, Sơ sinh, Gây mê, Chẩn đoán tiền sản và Siêu âm sau đó được thành lập để theo dõi sát sao tình trạng của Dili, ngay cả khi cô về Tân Cương. Gần ngày dự sinh, Dili trở lại Vũ Hán. Bác sĩ Li triệu tập hội đồng chuyên môn để chốt phương án khẩn cấp và tiến hành diễn tập phẫu thuật.

Hôm 25/2, ở tuần thai thứ 29, sản phụ có dấu hiệu vỡ ối sớm. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình mổ lấy thai cấp cứu. Chỉ trong 15 phút, hơn 20 y bác sĩ đã có mặt tại vị trí sẵn sàng. Ca phẫu thuật bắt đầu vào khoảng 2h sáng 26/2. Năm em bé lần lượt ra đời, được đánh giá sức khỏe từng bé trước khi đưa vào lồng ấp và chuyển đến phòng chăm sóc tích cực (NICU).

Bác sĩ nhi khoa Yang Pu cho biết dù sinh cực non và nhẹ cân nhưng thật hiếm có khi cả 5 bé đều đạt chỉ số Apgar (thang điểm đánh giá tình trạng sức khỏe trẻ sơ sinh) trên 6 điểm với các dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định. Dù vậy, các bé vẫn sẽ phải vượt qua nhiều thử thách về hô hấp, nhiễm trùng và dinh dưỡng trong thời gian tới. Còn với bác sĩ Li Jiafu, trưởng khoa Sản, với gần 40 năm kinh nghiệm, đây là ca đa thai nhất mà ông từng gặp.

Cuộc chạy đua tiếp sức kéo dài khoảng một giờ đã kết thúc mỹ mãn. Câu chuyện về "người mẹ phi thường" và sự tận tâm của đội ngũ y tế gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng gửi lời chúc mừng đến gia đình, gọi đây là "kỳ tích của những kỳ tích" và là món quà Tết tuyệt vời nhất.

Năm em bé chào đời thiếu tháng, cân nặng từ từ 870 gram đến 1.030 gram, nhưng có chỉ số sinh tồn ở mức tương đối ổn định. Ảnh: Global Times

Bình Minh (Theo Global Times, Sina, The Paper)