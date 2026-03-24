Cá mái chèo dài 4 m dạt vào biển Mũi Né

Con cá có thân dài, dẹt, màu bạc ánh kim, vây và râu đỏ hồng. Khi được phát hiện, cá đã chết, phần đuôi bị đứt một đoạn.

Cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né, sáng 24/3. Ảnh: Nguyễn Rạng

Khu vực phát hiện cá thuộc phạm vi quản lý của vạn lăng Ngư Nghệ. Dự kiến chiều cùng ngày, ngư dân sẽ tổ chức lễ an táng theo nghi lễ truyền thống.

Trước đó hai ngày, tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải), cách Mũi Né hơn 80 km, một con cá mái chèo có kích thước tương tự cũng dạt vào bờ và đã được ngư dân địa phương an táng.