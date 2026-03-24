Cá mái chèo dài 4 m dạt vào biển Mũi Né

Khu vực phát hiện cá thuộc phạm vi quản lý của vạn lăng Ngư Nghệ. Dự kiến chiều cùng ngày, ngư dân sẽ tổ chức lễ an táng theo nghi lễ truyền thống.
Trước đó hai ngày, tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải), cách Mũi Né hơn 80 km, một con cá mái chèo có kích thước tương tự cũng dạt vào bờ và đã được ngư dân địa phương an táng.
Cá mái chèo (Regalecus glesne) là loài cá sống ở tầng nước sâu, có thân dài dẹt như dải lụa bạc, có thể dài hơn 10 m. Đặc trưng của chúng là vây lưng đỏ kéo dài từ đầu đến thân. Theo các lão ngư, cá chỉ xuất hiện gần bờ khi bị thương hoặc chịu tác động bất thường từ môi trường sống.
Tư Huynh