Thứ ba, 24/3/2026
Thứ ba, 24/3/2026, 10:35 (GMT+7)

Cá mái chèo dài 4 m dạt vào biển Mũi Né

Lâm ĐồngCá mái chèo dài khoảng 4 m dạt vào bờ biển phường Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận cũ), thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem, sáng 24/3.

Con cá có thân dài, dẹt, màu bạc ánh kim, vây và râu đỏ hồng. Khi được phát hiện, cá đã chết, phần đuôi bị đứt một đoạn.
Ông Nguyễn Văn Sáu, người dân địa phương, cho biết cá mái chèo rất ít khi xuất hiện gần bờ nên gây tò mò. Theo tập tục làng biển, đây là loài cá linh thiêng, tương tự cá Ông (cá voi), nên khi dạt vào bờ sẽ được an táng trang trọng.
Con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né, sáng 24/3. Ảnh: Nguyễn Rạng

Khu vực phát hiện cá thuộc phạm vi quản lý của vạn lăng Ngư Nghệ. Dự kiến chiều cùng ngày, ngư dân sẽ tổ chức lễ an táng theo nghi lễ truyền thống.

Trước đó hai ngày, tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải), cách Mũi Né hơn 80 km, một con cá mái chèo có kích thước tương tự cũng dạt vào bờ và đã được ngư dân địa phương an táng.

Cá mái chèo (Regalecus glesne) là loài cá sống ở tầng nước sâu, có thân dài dẹt như dải lụa bạc, có thể dài hơn 10 m. Đặc trưng của chúng là vây lưng đỏ kéo dài từ đầu đến thân. Theo các lão ngư, cá chỉ xuất hiện gần bờ khi bị thương hoặc chịu tác động bất thường từ môi trường sống.

Tư Huynh

