MexicoSự xuất hiện của cá mái chèo, loài vật có cơ thể dài mảnh và thường sống dưới biển sâu, gây chú ý trên mạng xã hội.

Cá mái chèo dài 3 m dạt vào bờ biển

Fernando Cavalin, kỹ sư nuôi trồng thủy sản tại công ty Earth Ocean Farms, cùng bạn phát hiện cá mái chèo dạt vào vịnh Pichilingue, thành phố La Paz, bang Baja California, trong lúc thực hiện chuyến kiểm tra hàng tháng chiều hôm 19/7. Video đăng lên mạng xã hội Twitter thu hút 27.000 lượt xem và hàng trăm bình luận.

"Đó là một bất ngờ. Ban đầu tôi nghĩ nó còn sống nhưng không phải. Có thể nó đã chết từ buổi sáng", Cavalin nói. Anh đặt lại con cá xuống vịnh để nó trở thành thức ăn cho những sinh vật gần bờ. "Protein của một con cá không bao giờ bị lãng phí. Những sinh vật khác có thể hưởng lợi khi ăn thịt nó", Cavalin giải thích.

Một số người lo ngại sự xuất hiện của cá mái chèo, loài vật thường sống dưới biển sâu, là dấu hiệu động đất sắp xảy ra. Nhiều con cá mái chèo cũng đã dạt vào bờ biển Nhật Bản trước khi thảm họa động đất Fukushima năm 2011 diễn ra.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Bulletin of the Seismological Society of America năm 2019, điều này không đúng. Nhóm nhà khoa học Nhật Bản xem xét dữ liệu từ năm 1928 và nhận thấy không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa việc cá mái chèo mắc cạn và động đất.

Cá mái chèo (Regalecus glesne) có thể dài tới hơn 9 m và nặng 270 kg, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida. Đây là loài cá xương dài nhất thế giới. Thức ăn của chúng chủ yếu gồm sinh vật phù du, mực và động vật giáp xác. Cá mái chèo thường sống ở độ sâu 200-900 m. Giới khoa học cho rằng bão hoặc các dòng hải lưu mạnh có thể đẩy những con cá bị thương đến vùng nước nông, khiến chúng bỏ mạng.

Thu Thảo (Theo Daily Star, IB Times)