Nhiều hàng hóa tăng giá trước ngày vía Thần tài

TP HCMTrước vía Thần tài một ngày, giá cá lóc, tôm càng, heo quay, cua ... tăng 10-20%.

Ngày mùng 10 tháng Giêng là vía Thần tài nên các mặt hàng như cá lóc, tôm càng, heo quay, cua, mía... dịp này khá đắt khách do nhu cầu tăng mạnh.

Khảo sát của VnExpress tại các chợ truyền thống sáng nay cho thấy, cá lóc loại trên 1 kg một con có giá 100.000 đồng, tăng 10.000 đồng so với ngày trước. Tôm càng xanh loại 10 con một kg tăng 50.000 đồng lên 430.000 đồng một kg, cua thịt Cà Mau loại 4 con một kg cũng tăng 50.000 đồng, lên nửa triệu đồng. Với thịt heo sữa quay, mỗi con (7-10 kg) tăng 100.000-300.000 đồng, lên 1,2-2,5 triệu đồng.

Bên cạnh các sản phẩm chính dành cho ngày vía Thần tài, nhiều loại trái cây, hoa... cũng tăng giá cao. Theo đó, vú sữa, xoài, bưởi hiện giá bán tăng 10% so với ngày trước đó, dao động 50.000-70.000 đồng một kg. Còn mía tăng giá gấp đôi, lên 30.000-40.000 đồng một cây.

Các loại hoa cúng như cúc, đồng tiền, ly tăng 10.000-30.000 đồng một bó so với ngày trước. Trong đó hoa ly bó 5 bông có giá 200.000 đồng, cúc lưới 80.000 đồng, cúc thường 30.000-45.000 đồng một bó, đồng tiền 5 bông 100.000 đồng.

Cá lóc tại chờ Căn Cứ (Gò Vấp) là mặt hàng được nhiều khách đặt mua để cúng ngày vía Thần tài. Ảnh: Thi Hà

Chị Hằng, tiểu thương tại chợ Căn Cứ (Gò Vấp) cho biết sức mua đồ cúng ngày vía Thần tài đã bắt đầu sôi động từ sáng nay. Trong đó, các sản phẩm như tôm, cua, cá lóc đang được khách đặt hàng với số lượng tăng cao. "Đợt này, tôi nhập khoảng 20 kg tôm càng xanh, hiện đã được khách đặt trước 50% cho ngày vía Thần tài", chị thông tin.

Tương tự, chị Oanh - tiểu thương ở chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) - cho hay đã bán hết 50 con cua trong hai tiếng đầu buổi sáng nay. "Thay vì bán theo kg, tôi bán 100.000 đồng một con loại 250-300 gram nên khách dễ lựa chọn hơn", chị nói.

Ngoài chợ, nhiều tuyến đường tại TP HCM hôm nay cũng được các tiểu thương bày bán cá lóc, tôm càng với giá khoảng 100.000 đồng một con.

Riêng tại "thủ phủ cá lóc nướng" trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) có gần trăm điểm bán cá lóc nướng. Nhiều cửa hàng cho biết đã nhận đơn của khách cách đây hai ngày. Sáng nay, một số điểm ghi nhận lượng khách đến mua cũng đông hơn so với ngày thường. Hiện, giá cá lóc nướng tại đây 120.000-250.000 đồng một con (tùy trọng lượng).

Hoa cúng ngày vía Thần tài tăng giá 10% so với ngày thường. Ảnh: Thi Hà

Báo cáo tại chợ đầu mối Hóc Môn cũng cho thấy lượng hàng về chợ năm nay khá dồi dào. Sản lượng hàng hóa nhập chợ đêm 29/1 là 12.342 tấn. Trong đó, rau, củ, quả là 1.588 tấn, trái cây 373 tấn, thịt heo 381 tấn. Còn tại chợ Bình Điền, lượng hàng hóa về chợ 3.500-4.000 tấn một đêm. Riêng với cá lóc, lượng hàng về chợ lên tới vài trăm tấn, tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Các mặt hàng thủy hải sản số lượng cũng dồi dào hơn so với tuần trước đó.

Thị trường hàng hóa tuy có sôi động nhưng các tiểu thương cho rằng sức mua năm nay vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là người dân thắt chặt chi tiêu nên giảm giá trị đơn hàng. Nếu các năm trước, họ dành vài triệu đồng để sắm mâm cúng ngày vía Thần tài, nay giá trị các đơn hàng đa phần còn 200.000-500.000 đồng. Ngoài ra, năm nay, người lao động vào TP HCM làm việc trễ hơn so với mọi năm nên mãi lực tiêu thụ thực phẩm cũng chậm hơn so với cùng kỳ 2022.

Thi Hà