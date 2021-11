Cá linh chiên giòn chấm nước mắm me

Cá linh ngoài nấu lẩu còn có thể chế biến theo cách chiên vàng giòn chấm cùng nước mắm me.

Cá linh sống ở nước ngọt, xuất hiện nhiều ở mùa nước nổi miền Tây. Con cá này nhìn nhỏ vậy nhưng cho thịt béo ngọt và có thể chế biến thành nhiều món ngon như chiên bột, chiên giòn, nấu canh chua, nấu lẩu...

Dưới đây là món cá linh chiên vàng giòn ăn cùng nước mắm me, với cách làm đơn giản như sau:



Nguyên liệu:



- Cá linh 500 gram.

- Me vắt 50 gram.

- Tỏi, ớt hiểm, rau ăn kèm như xà lách, các loại rau thơm, dưa leo...



- Nước mắm, đường, dầu ăn, muối.



Cách làm:

Sơ chế:

- Đối với món cá linh chiên giòn, bạn không cần làm sạch vảy, mà chỉ cần lấy hết phần ruột ra, rửa sạch cá với muối.

- Tỏi bỏ vỏ, băm nhuyễn. Ớt đem rửa sơ với nước rồi băm nhuyễn. Phần me vắt cho vào chèn khuấy nhẹ với nước để me tiết ra vị chua.

- Bắc chảo lên bếp và cho vào 1 chén dầu ăn rồi đun nóng, không nên đun dầu quá sôi để cá không bị cháy. Bạn có thể dùng chảo sâu lòng để tiết kiệm dầu ăn.

- Dầu ăn nóng thì cho lần lượt từng phần cá vào chiên, nên chiên ở lửa vừa để cá chín đều và không bị khét.

- Tiếp tục chiên cho đến khi hết phần cá là được.

Làm nước mắm me:



- Cho phần nước me đó qua một cái rây để lọc lấy phần nước cốt me.

- Cho vào chén nước cốt me 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm và phần tỏi ớt đã băm nhuyễn. Rồi khuấy đều để hỗn hợp trên tan ra.

Món ăn hoàn thành sẽ có màu sắc đẹp mắt và hương thơm hấp dẫn của nước mắm me. Cá linh được chiên vàng giòn cho cho thịt thơm béo và có vị ngọt đặc trưng kết hợp với nước mắm me chua cay, rất bắt vị.

Độc giả Ngọc Châu