Cả làng treo băng rôn mừng đứa bé đầu tiên chào đời sau 17 năm

Hàn QuốcSau 17 năm vắng bóng trẻ sơ sinh, tiếng khóc chào đời của bé Yong-jun đã khiến người dân xã Eunha vỡ òa, giăng băng rôn ăn mừng khắp các ngả đường.

Tháng 3 này, nhịp sống lặng lẽ thường ngày của xã Eunha, huyện Hongseong bỗng trở nên rộn ràng. Dọc các ngả đường, những tấm băng rôn được căng lên để chào mừng một "công dân đặc biệt".

Một trong những tấm băng rôn in dòng chữ: "Một món quà ý nghĩa đã đến với chúng ta vào năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé Yong-jun". Cậu bé là con của anh Jeong Hae-deok và chị Sreydani, một phụ nữ gốc Campuchia định cư tại địa phương.

Băng rôn mừng bé trai đầu tiên chào đời ở làng sau 17 năm. Ảnh: Koreatimes

Sự xuất hiện của Yong-jun được người dân ví như một kỳ tích. Suốt 17 năm qua, vùng quê này chưa từng đón bất kỳ một đứa trẻ nào chào đời. Trong vòng một thập kỷ qua, dân số của xã đã giảm từ hơn 2.600 người xuống dưới ngưỡng 2.000. Đa phần là người già. Tiếng khóc của trẻ thơ giờ đây như liều thuốc hồi sinh tinh thần cho cả một cộng đồng.

Niềm vui của thị trấn nhỏ càng thêm trọn vẹn khi cũng trong tháng này, trường tiểu học duy nhất tại địa phương đón thêm 4 học sinh vào lớp 1.

Ông Shim Seon-ja, người đứng đầu chính quyền xã chia sẻ, sự ra đời của bé Yong-jun là nguồn vui lớn nhất của toàn vùng trong nhiều năm qua. "Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về hành chính và các chế độ phúc lợi để nơi đây không chỉ là vùng quê yên bình, mà còn là môi trường tốt nhất để nuôi dạy trẻ em", ông nói.

Một em bé chào đời đầu năm 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: Koreatimes

Sự kiện hiếm hoi tại xã Eunha là một lát cắt chân thực phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sâu sắc tại quốc gia Đông Á. Năm 2023, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc chạm đáy thế giới ở mức 0,72, thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Giới chức nước này đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Theo số liệu do Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc công bố đầu năm 2026, nước này hiện có hơn 10,8 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Con số này chiếm 21,21% tổng dân số, chính thức đưa Hàn Quốc bước vào nhóm "xã hội siêu già" (vượt ngưỡng 20% theo chuẩn của Liên Hợp Quốc).

Để ứng phó, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp cứu vãn, từ việc mở rộng các khoản hỗ trợ tài chính bằng tiền mặt, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí, cho đến việc tăng quyền lợi nhà ở cho các cặp vợ chồng sẵn sàng sinh con.

Nhật Minh (Koreatimes, Yonhap News)