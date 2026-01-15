Cả làng thành thù địch sau khi cùng trúng số độc đắc

Tây Ban NhaTừ chỗ ôm nhau ăn mừng giải thưởng 35 triệu euro, ngôi làng Villamanín rơi vào hỗn loạn, cãi vã vì ban tổ chức bán vé "khống" cho 50 người.

Villamanín, ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc tỉnh León, tây bắc Tây Ban Nha có gần 1.000 cư dân. Để hâm nóng bầu không khí và gây quỹ cho lễ hội địa phương, nhóm thanh niên trong làng (Ủy ban lễ hội) đã đứng ra mua các bộ vé số El Gordo (xổ số Giáng sinh) rồi chia nhỏ thành các suất lẻ bán cho người dân.

Mỗi suất trị giá 5 euro, trong đó 4 euro là tiền cược và 1 euro quyên góp cho quỹ làng. Tổng cộng, 450 suất đã được bán ra cho cư dân và du khách, với lời hứa hẹn đổi đời.

Ngày 22/12/2025, khi kết quả quay số được công bố, niềm vui vỡ òa khắp Villamanín. Người dân túa ra những con đường phủ tuyết, khui rượu và ôm nhau nhảy múa. Với 450 suất trúng, ước tính ngôi làng nhận về tổng cộng khoảng 35 triệu euro.

Nhưng "tuần trăng mật" của những triệu phú mới nổi chỉ kéo dài bốn ngày.

Một người dân làng Villamanín khoe tấm vé trúng độc đắc hôm 22/12/2025. Ảnh: El Pais

Không khí lễ hội tắt ngấm, thay bằng sự nghi kỵ khi mọi người phát hiện Ủy ban lễ hội đã bán ra 450 suất, nhưng thực tế họ chỉ mua lượng vé gốc tương ứng với 400 suất. Một tập vé bị bỏ sót hoặc thất lạc, đồng nghĩa với việc 50 suất vé đã bán ra - tương đương 4 triệu euro tiền thưởng - hoàn toàn không có giá trị thực tế.

Một cuộc họp khẩn cấp kéo dài 4 tiếng đồng hồ đã được tổ chức tại nhà văn hóa. Hơn 100 người chen chúc trong tiếng la ó, mắng nhiếc và cả tiếng khóc. "Hôm nay, chúng tôi đã mất đi những người bạn", đại diện nhóm thanh niên tổ chức cúi đầu thừa nhận sai sót trong việc kiểm đếm vé và xin lỗi dân làng. Nhưng lời xin lỗi không xoa dịu được cơn giận của những người bỗng dưng hụt 80.000 euro.

Căng thẳng leo thang đến mức cảnh sát phải có mặt để ngăn chặn nguy cơ xô xát giữa những người hàng xóm.

"Mọi thứ thật điên rồ. Những người may mắn nhất lúc này có lẽ là người không mua vé nào", một cư dân ngán ngẩm nói khi chứng kiến cảnh láng giềng dọa kiện tụng nhau.

Để tránh việc cả làng dắt nhau ra tòa và số tiền thưởng bị đóng băng nhiều năm, một thỏa thuận đã được đưa ra. Theo đó, nhóm thanh niên tổ chức chấp nhận từ bỏ toàn bộ phần tiền thưởng của họ (khoảng 1,2 đến 2 triệu euro) để đền bù. Số tiền còn thiếu sẽ được bù đắp bằng cách cắt giảm khoảng 5-10% tiền thưởng của 400 người thắng giải hợp lệ.

Giải pháp cùng nhau chịu thiệt này giúp 50 người bị bỏ sót vẫn nhận được tiền, nhưng không phải ai cũng hài lòng. Nhiều người cho biết họ chấp nhận bớt tiền thưởng vì không muốn nhìn thấy những chàng trai trẻ trong làng - vốn làm việc vì cộng đồng - phải vướng vòng lao lý hay phá sản.

"Tiền bạc là phép thử tàn nhẫn nhất của tình người", một bình luận trên tờ Mirror nhận xét về câu chuyện bi hài kịch tại Villamanín.

Ngọc Ngân (Theo Mirror)