Ca khúc của Sơn Tùng M-TP nhận bình luận 'giống hit quốc tế'

Khán giả nói "Making My Way" của Sơn Tùng M-TP có phần na ná "Unforgettable" - hit 1,5 tỷ lượt xem trên YouTube.

Sau khi ra mắt ngày 5/5, bản audio Making My Way nhận được hơn sáu triệu lượt nghe, hiện đứng đầu bảng ca khúc thịnh hành YouTube.

Ngoài những lời khen về giai điệu đậm âm hưởng Latin, bài hát nhận nhiều bình luận việc đoạn đầu giống Unforgettable - ra mắt năm 2017 của nghệ sĩ người Mỹ French Montana. Theo đó, mở đầu bản nhạc, cấu trúc hai bài được cho là giống nhau bởi giai điệu từ đàn synthesizer, sau đó chuyển qua tiếng beat dồn dập, sôi động.

Sơn Tùng M-TP tung ca khúc "Making my way" Ca khúc "Making my way" của Sơn Tùng M-TP. Video: M-TP Entertainment

MV "Unforgettable" - French Montana MV "Unforgettable" - French Montana. Video: French Montana Official

Trên nhiều fanpage âm nhạc, nét giống nhau của hai ca khúc tạo tranh cãi với hàng nghìn lượt tương tác. Tài khoản Thu Trang Nguyễn viết: "Mới nghe bài của Tùng, mình cũng giật mình vì giai điệu hao hao một ca khúc nổi tiếng từng nghe, sau một hồi mới nhớ ra bài Unforgettable".

Đại diện êkíp Sơn Tùng M-TP cho biết không bình luận về những nhận định của khán giả.

Một số nhạc sĩ nhận định nét giống nhau giữa hai ca khúc là bình thường. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng - nổi tiếng với ca khúc Thương nhớ Sài Gòn - nhận xét điệu nhạc của hai bài là giai điệu phổ biến, quen thuộc đối với những người thường nghe nhạc Latin. 10 năm gần đây, giai điệu này được sử dụng khá nhiều, nổi bật nhất là bài Despacito. Đặc trưng phong cách này thường sử dụng hợp âm cơ bản, một bài thường chỉ có bốn, năm hợp âm, có đoạn intro (khởi đầu) đơn giản. Đồng thời, các bài hát này thường tập trung vào phần verse (phần lời đầu bài, hay còn gọi là đoạn A).

Theo Nguyễn Bá Hùng, trong nước, phong cách Latin chỉ có vài điệu nhạc nổi bật như bolero, rhumba, cha cha cha, còn các điệu như mambo, salsa, samba ít phổ biến, người nghe thiếu sự đối sánh. "Do vậy, việc một người nổi tiếng như Sơn Tùng sử dụng điệu nhạc có thể khiến nhiều người lầm tưởng có sự đạo nhái vì cảm giác giống với một bài hát họ từng nghe", nhạc sĩ phân tích.

Đồng quan điểm với Bá Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Hà cho rằng Unforgettable và bài mới của Sơn Tùng đều dùng cùng một beat trống. Beat trống này xuất hiện trong nhiều bài điện tử được tạo nên từ nhịp điệu nhạc của vùng Caribe. "Trên thế giới những bản remix sử dụng rất nhiều tiết tấu này trong nhiều năm. Ví dụ ca khúc Gyal You a Party Animal cũng có beat trống tương tự", Nguyễn Hà nói.

Tình trạng các tác phẩm nhạc vướng nghi vấn về sự giống nhau, hoặc thậm chí đạo nhái, gần đây gây tranh cãi trong làng nhạc quốc tế. Theo ABC, Ed Sheeran bị những người thừa kế của nhạc sĩ Ed Townsend kiện, nói bài Thinking Out Loud của anh đạo nhạc Let's Get It On (Marvin Gaye và Ed Townsend đồng sáng tác). Phía nguyên đơn cho rằng ca khúc có nhiều điểm giống nhạc phẩm của Ed Townsend ở tiến trình hợp âm, vòng hòa thanh, giai điệu. Còn Ed Sheeran nói giai điệu anh sử dụng phổ biến với hầu hết bài nhạc pop. Ngày 4/5, Sheeran được xử thắng trong phiên tòa về vụ này.

Hình ảnh mới của Sơn Tùng M-TP khi trở lại làng nhạc. Ảnh: M-TP Entertainment

Making My Way đánh dấu sự trở lại làng nhạc của Sơn Tùng M-TP sau một năm. Bài hát là lời tự sự của một chàng trai từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm. Anh vượt qua nỗi đau bị lừa dối, bước tiếp trên con đường đã chọn và quên được người cũ. Sơn Tùng M-TP cho biết màu sắc bài hát vốn không mới, là chất nhạc anh từng theo đuổi từ lâu, nay có dịp thực hiện trở lại.

Sau khi ra mắt, ca khúc trở thành video được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua trên YouTube, đứng đầu hệ thống nhạc số iTunes ở Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan. Êkíp dự kiến tung MV thời gian tới.

Nhiều sản phẩm của Sơn Tùng M-TP khi ra mắt thường vướng nhận xét có phần giống một số tác phẩm. Năm 2016, ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau bị nhận xét có vòng hòa âm giống ca khúc We Don't Talk Anymore của hai nghệ sĩ Charlie Puth và Selena Gomez.

Ca sĩ tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, 29 tuổi, quê Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh.

Bản hit Unforgettable do rapper French Montana kết hợp cùng Swae Lee, ra mắt tháng 4/2017. Ca khúc xếp thứ ba trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - top ca khúc ăn khách trong tuần của Mỹ, được chứng nhận kim cương với hơn 10 triệu bản được bán. Bài hát cũng lọt vào top 10 ở Anh, Australia, Canada, Pháp, Đức.

Nhật Dung Thu