Ca khúc 'Cheri Cheri Lady' gây sốt trở lại

Bài "Cheri Cheri Lady" của nhóm Modern Talking phổ biến trên mạng xã hội sau khi giọng ca 16 tuổi Malena hát lại.

Ca khúc 'Cheri Cheri Lady' của Malena MV "Cheri Cheri Lady" do ca sĩ Malena đồng đạo diễn. Video: Youtube Malena

Ca khúc được nhà sản xuất Tokionine remix với âm hưởng hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần của bản dance-pop ra đời bốn thập niên trước. Malena viết trên Instagram: "Tôi cover bản hit kinh điển ở châu Âu từ những năm 1980 vì nghĩ bài hát sẽ gợi hoài niệm của nhiều người".

Trên YouTube, đa số khán giả khen giọng hát Malena ngọt ngào, phù hợp. Phiên bản của cô trở thành nhạc nền cho nhiều video TikTok, với hàng triệu lượt xem. Bản nhạc gốc cũng được tìm kiếm nhiều hơn trên nền tảng này, với vài trăm nghìn lượt ghép vào các video của người dùng.

Nhiều người bình luận họ bất ngờ khi biết ca sĩ mới 16 tuổi. Cheri Cheri Lady là sản phẩm đầu tiên của cô gái người Armenia, sau khi giành quán quân Junior Eurovision Song Contest cuối năm ngoái.

Dịch giả sách Quang Huy - fan lâu năm của ban nhạc Đức - nhận xét bài cover của Malena sáng tạo, thú vị. "Không chỉ thời trang, âm nhạc cũng có vòng lặp, Cheri Cheri Lady chưa từng lỗi thời", Quang Huy nói.

Ca khúc là single trong album thứ hai - Let's Talk About Love - của Modern Talking, phát hành tháng 9/1985. Ngay từ khi mới ra mắt, Cheri Cheri Lady đã mê hoặc khán giả khắp châu Âu. Đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức, Áo, Phần Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha. Cơn sốt Modern Talking và Cheri Cheri Cheri Lady từ châu Âu lan sang châu Á, trở thành bài hát quen thuộc trong nhiều dịp vui như năm mới, đám cưới. Ca khúc có nhiều phiên bản bằng tiếng Trung Quốc, Quảng Đông, Khmer (Campuchia). Ở Việt Nam, bản cover Issac biểu diễn năm 2021 được nhiều khán giả khen sôi động.

Modern Talking chưa từng giải thích ý nghĩa tên ca khúc. Nhiều người suy đoán "cheri" được lấy cảm hứng từ "cherie" trong tiếng Pháp, có nghĩa là yêu dấu. "Cheri Cheri Lady" có thể hiểu là "quý cô yêu dấu". Một số khán giả lại cho rằng chữ "cheri" được biến thể từ "cherry", muốn ám chỉ nàng thơ trong ca khúc ngọt ngào như trái anh đào.

Ca khúc 'Cheri Cheri Lady' của Modern Talking MV "Cheri Cheri Lady" của Modern Talking đạt 455 triệu view trên YouTube. Video: YouTube Modern Taking Offiziell

Cheri Cheri Lady "đốt cháy" trái tim các quý cô thế hệ 7X, 8X bởi ca từ lãng mạn, giàu chất thơ. Toàn bộ bài hát là tâm sự của một chàng trai yêu đơn phương, nhắn nhủ tới cô gái đã đánh cắp trái tim mình.

"Oh, I cannot explain

Every time it's the same

More I feel that it's real

Take my heart

Ive been lonely to long

Oh, I can't be so strong

Take the chance for romance, take my heart

I need you so

There's no time

I'll ever go"

"Tôi chẳng thể diễn tả nổi điều này

Lần nào gặp em cũng vậy

Thực tế diễn ra còn hơn cả những gì anh tưởng tượng

Giữ lấy trái tim anh này

Anh đã cô đơn quá lâu rồi

Làm sao anh có thể mạnh mẽ được nữa

Hãy giữ lấy đoạn tình lãng mạn này, giữ lấy trái tim anh đi

Anh thực sự cần em

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ"

Thomas Ander (trái) và Dieter Bohlen của nhóm Modern Talking một thời. Ảnh: imdb

Giống đa số bài hát của Modern Talking, ca từ của Cheri Cheri Lady ngắn, không phức tạp nhưng dễ in sâu vào tâm trí người nghe. Phần điệp khúc là lời tán dương dành cho phái đẹp:

"Cheri, cheri lady

Going through emotion

Love is where you find it

Listen to your heart"

"Cheri, Cheri lady

Qua những cung bậc cảm xúc này

Em sẽ tìm thấy nơi tình yêu hiện hữu

Hãy lắng nghe con tim em"

Giọng ca Modern Talking khiến 4000 khán giả Hà Nội phấn khích Khán giả Hà Nội nhảy trên nền "Cheri Cheri Lady" tại show diễn tháng 3/2018. Video: Hà Thu

Giai điệu disco thu hút từ người già, thanh niên đến các em nhỏ. Trên YouTube, MV gốc của nhóm đạt 455 triệu lượt xem. Ở Việt Nam, ca khúc trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, bên cạnh những bài hát khác của nhóm như You’re My Heart, You’re My Soul, No Face, No Name, No Number.

Đến nay, dù Dieter Bohlen đã rời nhóm, Thomas Anders vẫn mang những giai điệu đi cùng năm tháng đến khắp các sân khấu trên thế giới. Năm 2016 và 2018, khi đến Việt Nam, màn biểu diễn Cheri Cheri Lady của ông khiến khán giả liên tục reo hò, nhún nhảy.

Hà Thu