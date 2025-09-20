'Cà khịa' đối thủ sau khi vô địch nhảy ba bước thế giới

Nhật BảnPedro Pablo Pichardo hướng thẳng vào ống kính và gửi thông điệp tới kình địch Jordan Díaz, sau khi giành HC vàng tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025.

Sau cú nhảy 17,91m để giành HC vàng tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ngày 19/9,, Pichardo hướng thẳng vào ống kính và tuyên bố "Ai mới là số một, hả nhóc? Ai mới là số một?".

Pedro Pablo Pichardo hướng thẳng vào ống kính và gửi thông điệp thách thức sau khi giành HC vàng nhảy ba bước tại VĐTG Tokyo 2025 ngày 19/9. Ảnh: AP

Đây được xem như thông điệp ngầm gửi tới Jordan Diaz, người từng vượt qua Pichardo để giành HC vàng châu Âu 2024 và Olympic Paris.

Jordan Diaz vắng mặt ở chung kết vì chấn thương. Sau đó, VĐV Tây Ban Nha gốc Cuba phản ứng: "Thông điệp gửi tôi sao? Tôi có thi đấu đâu".

Mâu thuẫn giữa Pichardo và Jordan Diaz bùng lên từ giải châu Âu Rome 2024. Khi đó, Pichardo công khai nghi ngờ cú nhảy 18,18m giúp Diaz giành HC vàng là do hệ thống đo đạc điện tử bị tắt. Đến Olympic Paris 2024, Diaz tiếp tục đánh bại Pichardo. Tưởng chừng mâu thuẫn lắng xuống, nhưng đến Tokyo, Pichardo gửi lời tuyên bố đầy thách thức "hâm nóng" cuộc chiến cũ.

Pedro Pablo Pichardo (trái) giành HC bạc, Jordan Diaz (giữa) giành HC vàng nhảy ba bước nam tại Giải vô địch Điền kinh Châu Âu Rome 2024. Ảnh: Runners World

Ở chung kết hôm qua, Pichardo dẫn đầu với 17,55m cho đến khi bị Andrea Dallavalle (Italy) vượt lên ở lượt nhảy cuối với 17,64m.

Trong tình thế áp lực, Pichardo bật xa 17,91m để lấy lại vị trí dẫn đầu, đồng thời giành HC vàng. Dallavalle đoạt HC bạc với thành tích cá nhân tốt nhất 17,64m, trong khi Lazaro Martinez (Cuba) giành HC đồng với 17,49m. Đây cũng là giải đấu chia tay Hugues Fabrice Zango, nhà vô địch châu Phi, người từng lập kỷ lục 18,07m và trở thành VĐV châu Phi duy nhất vượt mốc 18m.

"Lúc đó tôi rất sợ, nhưng luôn giữ lại một chút cho cú nhảy cuối", Pichardo nói sau khi đăng quang. "Tấm huy chương này tôi dành cho cha tôi, người đã giúp tôi mạnh mẽ về tinh thần và quyết định khi nào tôi nên dừng sự nghiệp".

Pedro Pablo Pichardo thi đấu chung kết nhảy ba bước tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 ngày 19/9. Ảnh: FPA

Ở tuổi 31, Pichardo đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ: HC vàng Olympic Tokyo 2020, HC bạc Olympic Paris 2024, hai lần vô địch thế giới, hai chức vô địch châu Âu và hàng loạt huy chương trong nhà. Trước khi nhập tịch Bồ Đào Nha, anh từng đoạt hai HC bạc thế giới trong màu áo Cuba (2013, 2015).

Tuy nhiên, sự nghiệp của Pichardo luôn gắn với tranh cãi. Anh từng đòi rời Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn với CLB Benfica, công khai phàn nàn rằng bóng đá được coi trọng và trả lương cao hơn điền kinh. Thậm chí, nhà vô địch Olympic còn thẳng thừng: "Nhiều cầu thủ dự bị không ra sân cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi, trong khi tôi vô địch Diamond League mà ít ai biết đến".

Pichardo vì thế vừa là niềm tự hào của điền kinh Bồ Đào Nha, vừa là nhân vật thường xuyên gây chia rẽ trong dư luận.

Pedro Pablo Pichardo giành vàng nhảy ba bước Pedro Pablo Pichardo giành vàng nhảy ba bước tại Tokyo 2025.

Hồng Duy tổng hợp