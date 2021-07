Cá hồi hữu cơ Nauy Vikenco - dinh dưỡng từ biển cả

Cá hồi Nauy Organic của Vikenco được ưa chuộng không chỉ bởi hương vị thơm ngon, đa dạng khi chế biến mà còn có lợi cho cho sức khỏe.

Nguồn dinh dưỡng phong phú của cá hồi Nauy hữu cơ

Cá hồi Organic là một trong nhiều loại thực phẩm sở hữu nguồn dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe. Protein có trong cá hồi giúp cơ thể duy trì sự trao đổi chất hỗ trợ giảm cân; các vitamin thiết yếu tốt cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Theo World's Healthiest Food, thành phần omega 3 trong cá hồi sẽ cải thiện chức năng cơ tim và giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Cá hồi Nauy Organic chứa Omega-3 và hàm lượng dinh dưỡng quý giá có lợi cho sức khỏe.

Không chỉ hàm chứa lượng dinh dưỡng dồi dào, cá hồi Organic còn chinh phục thực khách khó tính nhất nhờ hương vị thơm ngon tự nhiên. Ngoài cách chế biến áp chảo, xốt cam, kho, nấu cháo... người dùng có thể sử dụng cá hồi hữu cơ cho món sashimi để cảm nhận rõ hơn độ bùi ngậy, thanh mát. Ngay khi thưởng thức những miếng cá hồi Organic đầu tiên, nhiều chị em nhận xét rất ấn tượng bởi sự đậm đà, tươi giòn mà thực phẩm này mang lại.

Cá hồi Organic phân phối tại Việt Nam

Trong số các thương hiệu cá hồi Nauy Organic danh tiếng trên thị trường, thương hiệu Vikenco là một trong những nhà cung cấp cá hồi Organic hàng đầu thế giới sở hữu trang trại đáp ứng quy chuẩn hữu cơ châu Âu (Euro Leaf Organic) và được phê duyệt bởi Debio (Tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản cá hồi đại dương của Nauy).

Cá hồi Nauy hữu cơ được nuôi ở vùng biển sâu của Đại Tây Dương - nơi có nguồn nước sạch, trong lành với nhiệt độ luôn duy trì từ -17 đến -20 độ C, để cho ra chất lượng thịt cá hồi thơm ngon. Với slogan "Quality from the sea - tinh khiết từ biển cả", Vikenco đảm bảo mang lại sản phẩm cá hồi Nauy Organic an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng.

Cá hồi được kiểm soát nghiêm ngặt trong suốt chuỗi tại các trang trại của Vikenco.

Đại diện Gofood cho biết thêm, sự khác biệt của dòng cá hồi hữu cơ Vikenco còn đến từ mối quan tâm của hãng tới sức khỏe người tiêu dùng, và môi trường tự nhiên. Đó là việc đáp ứng đầy đủ những tiêu chí khắt khe nhất về tiêu chuẩn Organic, đảm bảo sự phát triển bền vững. Mọi yếu tố về nguồn thức ăn chăn nuôi được kiểm soát bởi Marine Stewardship Council (MSC - Hội đồng quản lý biển), không kháng sinh, hóa chất hoặc hoóc môn tăng trưởng. Sau mỗi chu kỳ, các khu vực nuôi phải bỏ hoang tối thiểu 4 tháng để hệ sinh thái phục hồi. Đặc biệt, toàn bộ quy trình được kiểm tra trong suốt chuỗi bởi cơ quan chứng nhận.

Tại Việt Nam, thông qua hệ thống phân phối Gofood, cá hồi hữu cơ của Vikenco đã đến với người tiêu dùng sau khi trải qua quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm được truy nguyên từ quá trình sản xuất, giống cá, đặc biệt duy trì các tiêu chuẩn cao chứng minh độ tinh khiết. Với cá hồi Organic, Gofood mong muốn mang đến cho thực khách trên khắp Việt Nam cơ hội trải nghiệm dòng sản phẩm chất lượng, với hàm lượng dinh dưỡng quý giá.

Gofood là nhà phân phối chính hãng cá hồi Nauy Organic Vikenco.

Gofood hiện là một trong những hệ thống cửa hàng thực phẩm nhập khẩu cao cấp và chuyên sâu hàng đầu Việt Nam. Tại Gofood, cá hồi Nauy hữu cơ về mới mỗi ngày, có đầy đủ các phần từ phi lê tới nguyên con, đa dạng cho mọi món ăn gia đình.

