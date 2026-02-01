Cả họ góp tiền xây chung cư 15 tầng cùng sinh sống

Trung QuốcThay vì chia đất, 20 gia đình trong dòng họ Zhu ở Tuyền Châu góp tiền xây tòa nhà 15 tầng có thang máy, quy mô như chung cư giữa làng để cùng sinh sống.

Tại thôn Zhuyuan (thị trấn Huqiu, thành phố Tuyền Châu), tòa nhà của gia đình ông Zhu nổi bật giữa những mái ngói thấp tầng. Công trình được xây trên khu đất rộng hơn 400 m2 gồm 15 tầng nổi (mỗi tầng gồm hai căn hộ 200 m2), hai tầng hầm, mặt tiền khảm dòng chữ "Đại Kim Lâu".

Bên trong, tòa nhà được trang bị hệ thống thang máy hiện đại. Hai tầng hầm là nơi đỗ ôtô và xe máy điện. Tầng một, vốn dự định làm siêu thị, nay được tận dụng làm kho chứa thực phẩm và sân chơi cho trẻ nhỏ. Từ tầng 2 đến tầng 12 là không gian sinh hoạt của 22 căn hộ khép kín. Ban công các tầng rộng đến mức có thể phơi cùng lúc 20 chiếc chăn.

Không có ban quản lý hay phí dịch vụ như chung cư phố thị, tòa nhà vận hành dựa trên nếp nhà và sự tự giác của các thành viên. Mọi chi phí chung hay việc bảo trì thang máy đều được các gia đình tự thỏa thuận chia sẻ.

Tòa chung cư của gia đình ông Zhu cao nhất ở thôn Zhuyuan, thị trấn Huqiu, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: 163

Ông Zhu, 70 tuổi, người khởi xướng ý tưởng xây tòa nhà, cho biết công trình khởi công năm 2016. "Ngày trước nhà cũ chật chội, các cháu muốn làm bài tập phải nằm bò ra bàn ăn. Anh em họ hàng quyết định gom tiền, xin cấp đất nền để xây 15 tầng, giải quyết dứt điểm bài toán chỗ ở", ông kể.

Nơi đây là tổ ấm của gia tộc gồm bốn thế hệ với hơn 100 thành viên. Dù thanh niên đa phần đi làm xa, ngày thường tòa nhà vẫn náo nhiệt với khoảng 30 người già và trẻ nhỏ.

Với ông Zhu, giá trị lớn nhất của tòa nhà không nằm ở bê tông cốt thép, mà ở sự gắn kết. "Trước đây nghèo đói, giờ được sống cùng nhau, ngày ngày nghe tiếng cháu gọi 'ông ơi' còn sướng hơn ở biệt thự riêng lẻ", ông nói. Thang máy giúp việc đi lại thuận tiện, dù đôi khi ông phải đợi tới 5 phút vì lũ trẻ nghịch ngợm luôn tranh lên tầng thượng để "ngắm mây".

Vào dịp Tết, thang máy chật kín người trẻ kéo vali trở về, hành lang tràn ngập mùi thức ăn. Đứng trên sân thượng tầng 12, ông Zhu tin rằng sau này lũ trẻ lớn lên sẽ nhớ về tòa nhà như một "lâu đài" của tuổi thơ.

Cận cảnh tòa nhà, nơi gia đình ông Zhu có bốn đời cùng sinh sống. Ảnh: 163

Chính quyền thị trấn Huqiu xác nhận tòa nhà được xây dựng cách đây 10 năm, khi quy định còn cho phép nhiều hộ dân liên kết dùng chung đất nền xây nhà cao tầng.

Tuy nhiên, công trình này hiện là "phiên bản giới hạn". Theo quy định mới ban hành từ tháng 4/2023 của huyện An Khê, nhà ở nông thôn tự xây không được vượt quá ba tầng và chiều cao tối đa 15,5 m.

Khi hình ảnh ngôi nhà lan truyền trên mạng, nhiều người tranh cãi liệu đây có phải là hành động "khoe của", nhưng ông Zhu lắc đầu. Con trai ông từng đề xuất cải tạo tòa nhà làm homestay kinh doanh nhưng ông gạt đi. "Đây là gốc rễ của gia đình chứ không phải công cụ kiếm tiền", ông nói.

Bảo Nhiên (Theo Jimu News, 163)